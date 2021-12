Κοινωνία

Ανήλικοι κλέφτες “ρήμαζαν” καταστήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε λιγότερο από δυο ώρες διέρρηξαν τρία καταστήματα. Που τους εντόπισαν οι αστυνομικοί. Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση της συμμορίας.



Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης, πέντε άτομα, εκ των οποίων τέσσερις ανήλικοι, μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της συμμορίας, που επέβαιναν σε ταξί, σε χρονικό διάστημα λιγότερο των δύο ωρών, πραγματοποίησαν διαρρήξεις - κλοπές από τρία καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Παιανία, Βάρη και Γλυφάδα. Αφού παραβίασαν τις κεντρικές εισόδους, εισέβαλαν στα καταστήματα και αφαίρεσαν διάφορα χρηματικά ποσά από τις ταμειακές μηχανές.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που πραγματοποιούσαν στοχευμένες αναζητήσεις, αμέσως μετά τη διάπραξη των κλοπών, εντόπισαν το ταξί, με τους πέντε επιβαίνοντες, στη λεωφόρο Κηφισού, το ακινητοποίησαν και οδήγησαν τους κατηγορούμενους στο Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 695 ευρώ και κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το ταξί.

Βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr δείχνει καρε - καρέ την επιδρομή της συμμορίας σε κατάστημα της Βάρης.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Λακωνία: Μετανιωμένος δήλωσε ο συζυγοκτόνος

Ερμού: η σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικες έφερε... συλλήψεις

“Το Πρωινό” - Τσιτσιπάς: θα ξαναβρεθώ στο 100% (βίντεο)