Ινδία - Συντριβή ελικοπτέρου: Νεκρός ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων (βίντεο)

Κατά την πτώση του ελικοπτέρου σκοτώθηκαν επίσης η σύζυγός του και άλλοι 11 άνθρωποι.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ινδίας στρατηγός Μπιπίν Ραουάτ, η σύζυγός του και 11 άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου που τους μετέφερε σήμερα στη νότια Ινδία, ανακοίνωσε η Ινδική Πολεμική Αεροπορία.

Ο 63χρονος Ραουάτ είχε διοριστεί ως ο πρώτος αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας της Ινδίας (CDS) από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στα τέλη του 2019.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι (τοπική ώρα) κοντά στην πόλη Κουνούρ και στους νεκρούς περιλαμβάνονται τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου Mi-17V5, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία με μήνυμά της στο Twitter.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον αρχηγό του επιτελείου των ινδικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Μπιπίν Ραουάτ συνετρίβη σήμερα στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

Νωρίτερα η Ινδική Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει μέσω του Twitter ότι «σε ένα (ρωσικό) ελικόπτερο Mi-17V5 της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF), στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Άμυνας, ο στρατηγός Μπιπίν Ραουάτ, συνέβη σήμερα ατύχημα κοντά στην Κουνούρ, στο Ταμίλ Ναντού».

«Διατάχθηκε έρευνα για να προδιοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος», συνέχιζε η ανακοίνωση.

Ο στρατηγός Ραουάτ και η σύζυγός του βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος μαζί με άλλα 12 άτομα και κατευθύνονταν προς το Κολέγιο Προσωπικού Υπηρεσιών Άμυνας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας ανώτερος αξιωματικός του στρατού.

«Υπάρχουν τρεις ή τέσσερις τραυματίες στον τόπο του δυστυχήματος, αλλά δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα των νεκρών», δήλωσε νωρίτερα ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Κουνούρ.

«Ορισμένοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι γύρω στα 20 πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται επιτόπου για να κατασβέσουν τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

