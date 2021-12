Κοινωνία

Αντικαπνιστικός νόμος: Βαριές “καμπάνες” για το τσιγάρο σε μαγαζιά

Σε πάνω από 100 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα.



Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, στελέχη του ΣΕΠΕ και τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, διενήργησε το διάστημα 03-05.12.2021 ελέγχους σε 117 επιχειρήσεις της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Βόλου και Σερρών, με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Διαπιστώθηκαν 10 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 20.100 ευρώ

Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων:

Δήμος Καρδίτσας: Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους 100€ σε πελάτη που βρέθηκε να καπνίζει σε χώρο που δεν επιτρεπόταν και ένα πρόστιμο ύψους 500€ στον υπεύθυνο διαχείρισης της επιχείρησης για ανοχή σε καπνιστή.

Δήμος Θεσσαλονίκης : Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους 2.000€ σε υπεύθυνο διαχείρισης επιχείρησης, για ύπαρξη σταχτοδοχείων .

: Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους 2.000€ σε υπεύθυνο διαχείρισης επιχείρησης, για ύπαρξη σταχτοδοχείων . Δήμος Νέας Σμύρνης : Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης επιχείρησης για έλλειψη ανάρτησης σήμανσης απαγόρευσης καπνίσματος .

Δήμος Αθηναίων (Ψυρρή) : Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης επιχείρησης, για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος.

Δήμος Αθηναίων (Γκάζι):

δύο πρόστιμα ύψους 4.000€ σε επιχείρηση, εκ των οποίων ένα πρόστιμο ύψους 2.000€ για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος και ένα πρόστιμο ύψους 2.000€ για ύπαρξη ναργιλέδων σε όλα τα τραπέζια εσωτερικού χώρου ( χώρος >100 τ.μ.).

δύο πρόστιμα ύψους 12.000€ σε επιχείρηση, εκ των οποίων ένα πρόστιμο ύψους 6.000€ για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (1x6.000€) και ένα πρόστιμο ύψους 6.000€ για ύπαρξη σταχτοδοχείων (χώρος >300 τ.μ.)

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας : Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους 500€ σε υπεύθυνο διαχείρισης επιχείρησης, για μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος .