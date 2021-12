Πολιτική

Κεραμέως: Κανείς δεν μπορεί να στερήσει σε ένα παιδί την εκπαίδευση

Η τροπολογία για τις ποινικές κυρώσεις σε γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και η διασπορά του κορονοϊού. Οι αντιδράσεις των κομμάτων.



Μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να στερήσει σε ένα παιδί την εκπαίδευσή του, έστειλε από το βήμα της Βουλής, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζοντας την τροπολογία με την οποία θεσπίζεται ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων οι οποίοι παραλείπουν την εγγραφή ή την εποπτεία τους ως προς τη φοίτηση. Η τροπολογία κατατέθηκε από κοινού με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα, στο νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστών.

Όπως σημείωσε η κυρία Κεραμέως, η τροπολογία αφορά σε γονείς που κρατούν τα παιδιά τους μακριά από το σχολείο, λόγω αντίθεσης στις μάσκες ή τις αυτοδιαγνωστικές εξετάσεις. Οι περιπτώσεις είναι μεμονωμένες, αλλά και μια περίπτωση αρκεί τόνισε η υπουργός.

Αναφερόμενη στον έλεγχο της διασποράς του κορονοϊού στα σχολεία, η υπουργός Παιδείας είπε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κατεγράφησαν 1.000 λιγότερα κρούσματα και ότι μόλις 15 τμήματα (σε σύνολο 85.000) είναι κλειστά, δηλαδή το 0,01%. Τα σχολεία ακολουθούν την πανδημία, και δεν την οδηγούν είπε χαρακτηριστικά.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Πρέπει πρώτα να συζητήσουμε πρόσφορα και αναλογικά μέτρα για το φαινόμενο, και να το διαχωρίσουμε από κοινωνικές αιτίες που αφορούν στη σχολική διαρροή είπε ο κ. Ξανθόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης είπε ότι το μέτρο είναι οριζόντιο και ότι η τροπολογία κατατέθηκε χωρίς διάλογο. Εάν δύο γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και φυλακισθούν, τι θα γίνουν τα παιδιά; Υπάρχουν κοινωνικές δομές; αναρωτήθηκε ο κ. Παφίλης, ο οποίος επισήμανε ότι και πριν την πανδημία το ποσοστό της διαρροής παιδιών από την υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν 11%.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 Αγγελική Αδαμοπούλου είπε ότι σχολεία είναι υγειονομικές βόμβες, και ότι η κυβέρνηση, αντί να αραιώσει τα τμήματα, και να ανοίξει νέες αίθουσες, προχωρά σε συγχωνεύσεις τμημάτων. Είναι κακή άσκηση επιμέλειας να μην αφήνεις το παιδί σου να πάει σχολείο, αλλά υπάρχει γενικότερη διαρροή λόγω φτώχειας παρατήρησε η κυρία Αδαμοπούλου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας είπε ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την προστασία των πολιτών και ότι διακατέχεται από τιμωρητική διάθεση.

