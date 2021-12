Τεχνολογία - Επιστήμη

Pfizer/BioNTech για μετάλλαξη Όμικρον: η τρίτη δόση του εμβολίου την αδρανοποιεί

Τι ισχύει, σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, για τον βαθμό κάλυψης έναντι της παραλλαγής Όμικρον, όπου έχει κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου τους.

Το εμβόλιο κατά της Covid-19 των Pfizer/BioNTech «διατηρεί την αποτελεσματικότητά του» έπειτα «από την χορήγηση τριών δόσεων» απέναντι στην παραλλαγή Ομικρον, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο εταιρείες, οι οποίες προβλέπουν ότι θα έχουν αναπτύξει μέχρι τον Μάρτιο ένα προσαρμοσμένο στην παραλλαγή εμβόλιο.

Σύμφωνα με τις μελέτες που πραγματοποίησαν οι δύο εταιρείες, «το εμβόλιο παραμένει αποτελεσματικό κατά της Covid-19, καθώς επίσης και κατά της παραλλαγής Ομικρον, αν χορηγηθεί τρεις φορές», αλλά η νέα παραλλαγή «δεν εξουδετερώνεται επαρκώς μετά την χορήγηση δύο δόσεων».

«Θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη ενός ειδικού για την παραλλαγή Ομικρον εμβολίου και ελπίζουμε ότι θα είναι διαθέσιμο μέχρι τον Μάρτιο στην περίπτωση που θα είναι αναγκαία μία προσαρμογή», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι δύο εταιρείες.

«Μία τρίτη δόση παρέχει επίπεδο εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά της Ομικρον αντίστοιχο με το επίπεδο που διαπιστώθηκε μετά τις δύο δόσεις» για τις άλλες παραλλαγές, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Αν και δύο δόσεις του εμβολίου μπορούν να παράσχουν προστασία κατά την σοβαρής νόσησης που προκαλείται από το στέλεχος Ομικρον, είναι σαφές, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ότι η προστασία είναι βελτιωμένη μετά την τρίτη δόση του εμβολίου μας», συνόψισε ο Άλμπερτ Μπουρλά, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer.

