Κορονοϊός: οι καταγγελίες για “VIP ΜΕΘ” και η πολιτική κόντρα

Οι αναφορές από συνδικαλιστές υγειονομικούς άναψαν νέες “φωτιές” στο πολιτικό σκηνικό. Τι ζητά η αντιπολίτευση, τι απαντούν Πλεύρης και Μαξίμου.

Οι καταγγελίες που έγιναν από εκπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ και της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, σε συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή, πως υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες σε ΜΕΘ που όμως παραμένουν κενές, ώστε να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστούν για έκτακτα “VIP περιστατικά”, προκάλεσαν νέα πολιτική διαμάχη.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΙ, είπε, μεταξύ άλλων, «Αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, ότι γίνονται διακρίσεις για κρεβάτια στις Μ.Ε.Θ., αυτά τα στοιχεία πρέπει να καταγγελθούν και να διερευνηθούν χωρίς αμφιβολία. Είναι αποκλειστικά και μόνο υγειονομικοί οι λόγοι, με τους οποίους οι συμπολίτες μας που διασωληνώνονται και πηγαίνουν στα κρεβάτια των Μ.Ε.Θ.. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη στο Σύστημα για να σώσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε. Είναι αδιαπραγμάτευτη θέση για την Κυβέρνηση ότι τα κριτήρια για εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. είναι αποκλειστικά και μόνο υγειονομικά. Δεν χωράει οτιδήποτε άλλο εκεί».

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Ηλιόπουλου, σχετικά με τις αναφορές εκπροσώπων της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «περισσότεροι από 100 ασθενείς με covid αυτή την στιγμή είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Υπήρξε καταγγελία ότι, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες ΜΕΘ, η κυβέρνηση δεν τις αξιοποιεί. Συγκεκριμένα είναι εκτός μάχης κρατημένες για "VIP περιστατικά". Σε σημερινή του εμφάνιση στο ΣΚΑΪ ΤV ο κ. Οικονόμου δεν διέψευσε τις καταγγελίες και απάντησε με μισόλογα. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εδώ και τώρα απαντήσεις. Απαιτείται καθημερινή ενημέρωση με αναλυτικά στοιχεία για διαθέσιμες κλίνες και αριθμό διασωληνώσεων εκτός ΜΕΘ. Όταν ακόμα και η πρόσβαση σε μία κλίνη ΜΕΘ μετατρέπεται σε προνόμιο των φίλων της πολιτικής εξουσίας, είναι φανερό ότι μιλάμε για καθεστώς. Για κάθε πολίτη που χρειάζεται πρόσβαση σε ΜΕΘ και αυτή δεν υπάρχει, η ευθύνη έχει όνομα: Κυριάκος Μητσοτάκης».

O Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης σε δήλωση του σημειώνει, «Αναφορικά με τις καταγγελίες για την επιλεκτική εισαγωγή ασθενών στις ΜΕΘ διευκρινίζεται ότι η δήλωση των ασθενών που χρειάζονται ΜΕΘ γίνεται από τους ιατρούς στην πλατφόρμα του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ. Όλα τα νοσοκομεία που διαθέτουν κενές κλίνες ΜΕΘ βλέπουν τα αιτήματα και βάσει ιατρικών κριτηρίων δέχονται με απόφαση ιατρών τον ασθενή στην κενή κλίνη ΜΕΘ που διαθέτουν. Αναφορές ότι κρατούνται κλίνες ΜΕΘ ή γίνεται επιλεκτική εισαγωγή τους είναι ψευδέστατες και προσβάλλουν πρωτίστως τους ιατρούς. Όσοι διακινούν fake news λειτουργούν ως συκοφάντες και είναι υπόλογοι απέναντι στους ιατρούς, που προσβάλλουν».

Αργότερα, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1 FM», ο κ. Οικονόμου είπε «Οι μοναδικοί λόγοι για τις Μ.Ε.Θ. πρέπει να είναι λόγοι υγειονομικοί και το βασικό λόγο πρέπει να τον έχουν αυτοί που γνωρίζουν, που παρακολουθούν την υγειονομική κατάσταση του ασθενούς και που πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση οποιασδήποτε παρέμβασης. Δεν χωρά στο μυαλό μας ότι τα κρεβάτια στις Μ.Ε.Θ. δίνονται στους ασθενείς με βάση παρεμβάσεις ή με βάση το πόσο γνωστός ή λιγότερο γνωστός είναι ο καθένας. Σε ό,τι αφορά τις κλίνες Μ.Ε.Θ. -που μπορεί να υπάρχουν 47 διαθέσιμες κλίνες Μ.Ε.Θ.- και να μην πηγαίνουν οι ασθενείς σε αυτές, μπορεί να εμπίπτει στην περίπτωση που κάποιοι συμπολίτες μας που είναι διασωληνωμένοι εκτός Μ.Ε.Θ., δεν θα επιτρέπεται ενδεχομένως η μετακίνησή τους σε μεγάλες αποστάσεις. Ίσως η κατάσταση του ασθενούς που είναι διασωληνωμένος εκτός Μ.Ε.Θ. σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, να μην του επιτρέπει να μετακινηθεί σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας ή της Κρήτης».

Μιλώντας στην Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην Κυβέρνηση σε ότι αφορά την διαχείριση της πανδημίας, λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιγράφει την Γερμανία. Είπε «θα πρέπει να κρύψετε σε ένα υπόγειο την Παγώνα« και επικαλέστηκε δηλώσεις επιστημόνων ό,τι η Ελλάδα είναι 12η χώρα παγκοσμίως σε θανάτους από τον κορονοϊό. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προσέθεσε πως «η Κυβέρνηση έχει χάσει την αξιοπιστία της. Ο Γιαννακός της ΠΟΕΔΗν είπε ότι κρατάτε 47 ΜΕΘ για VIP πρόσωπα, ισχύει ή όχι αυτό;»

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ 25, Μιχάλη Κριθαρίδη, αναφέρεται «τα όσα αποκαλύπτουν ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ κ. Παπανικολάου και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννάκος για ΜΕΘ που φυλάσσονται κλειστές για VIP πρόσωπα (πολιτικούς, μητροπολίτες, επιχειρηματίες κλπ) από πανεπιστημιακούς καθηγητές - γιατρούς της Κυβερνητικής αυλής, είναι εγκληματικά, όταν πολίτες πεθαίνουν διασωληνωμένοι ή μη, εκτός ΜΕΘ. Είναι αδιανόητο ότι έχει γίνει μία τέτοια καταγγελία από τον Γενικό Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων από χθες το βράδυ και δεν έχει παρέμβει ακόμα Εισαγγελέας για τις σοβαρότατες αυτές καταγγελίες. Τα δε όσα γενικά και αόριστα είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Οικονόμου για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα στον φιλικότατου του ΣΚΑΙ, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να απαντήσουν στα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και στα νούμερα που επικαλούνται οι εκπρόσωποι των υγειονομικών. Πρέπει να παρέμβει άμεσα ο Εισαγγελέας για όσα σοβαρότατα καταγγέλλονται και τόσο η Κυβέρνηση, όσο και το Υπουργείο Υγείας να δώσουν εξηγήσεις και για τις VIP ΜΕΘ, αλλά και για τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται ή διασωληνώνονται έξω από τις ΜΕΘ».

