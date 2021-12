Πολιτική

Δένδιας: Ελλάδα και Αυστραλία προσηλωμένες στο Διεθνές Δίκαιο (εικόνες)

Η πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας στη χώρα μας, μετά από μία δεκαετία.

Ελλάδα και Αυστραλία εργάζονται με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο σε αντίθεση με άλλα κράτη της περιοχής, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με την Αυστραλή ομόλογό του, Μαρίζα Πέιν, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια.

Παρά τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση, μεταξύ των δύο χωρών, επεσήμανε ο κ. Δένδιας, υπερασπίζονται «τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Δίκαιου της Θάλασσας, την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, την απαγόρευση της απειλής της χρήσης βίας, όπως ρητά ορίζει ο Καταστατικός Xάρτης των Ηνωμένων Εθνών».

«Και, βέβαια, τον απόλυτο σεβασμό που πρέπει να έχουμε για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των άλλων κρατών», σημείωσε και προσέθεσε: «Σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι οποίες επιμένουν να διατηρούν την απειλή πολέμου, παρεμβαίνουν σε άλλα κράτη, αρνούνται να κατανοήσουν ότι η εποχή της πολιτικής των κανονιοφόρων ανήκει σε προηγούμενες εποχές. Συνάπτουν ανυπόστατες και παράνομες Συμφωνίες καθορισμού θαλασσίων ζωνών που βασίζονται σε ιδεολογήματα που αφορούν τη σφαίρα της φαντασίας και όχι της νομιμότητας. Και μάλιστα συγχρόνως αμφισβητούν συμφωνίες υποδείγματα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, όπως η Συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου για τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης».

Ο κ. Δένδιας δήλωσε ιδιαιτέρως ικανοποιημένος «για τον τρόπο με την οποίο η Αυστραλία αντιμετωπίζει το Δίκαιο της Θάλασσας και την UNCLOS». Υπογράμμισε την «ευρεία ταύτιση απόψεων μεταξύ μας», όπως και για την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και τόνισε πως η προσήλωσή της Αυστραλίας στην εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας αντικατοπτρίζεται και σε μια σειρά Συμφωνιών που έχει υπογράψει.

Από την πλευρά της, η Ελλάδα έχει επιλύσει με επιτυχία σχεδόν όλα τα διμερή ζητήματα με τους γείτονές μας, με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, με την Αλβανία συμφωνήσαμε να παραπέμψουμε τη διαφορά μας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, υπενθύμισε ο κ. Δένδιας. «Όλες αυτές οι συμφωνίες επιτρέπουν την απρόσκοπτη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και των άλλων χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως ενημέρωσε την Αυστραλή ομόλογό του για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκε για τις σχέσεις ΕΕ- Αυστραλίας και για τα ζητήματα που αφορούν τον Ινδο-Ειρηνικό.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στους Διεθνείς Οργανισμούς, για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως την κλιματική αλλαγή και την πανδημία. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε πως προσβλέπει σε συνεργασία για θέματα περιβάλλοντος και ιδίως για τα θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του από τη συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα όσον αφορά τις υποψηφιότητες και ιδίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα διεξάγει μια εκστρατεία για την εκλογή της για την περίοδο 2025-2026. Αναφέρθηκε ακόμη στην αμοιβαία υποστήριξη στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και σε υποψηφιότητες στην UNESCO, όπου η Αυστραλία μάς υποστήριξε την ελληνική θέση στην Επιτροπή Παγκόσμιας κληρονομιάς και η Ελλάδα τη θέση της Αυστραλίας στην Διακυβερνητική Επιτροπή Ωκεανογραφίας.

Διαπιστώθηκε μεγάλο έδαφος για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, μετά τη σημαντική αυστραλιανή επένδυση στην Ελλάδα στο θέμα του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές εύκαιρες στην Ελλάδα σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές, η ενέργεια, η πράσινη οικονομία και η μεταποίηση.

«Η ομογένεια μας στην Αυστραλία αποτελεί τη σταθερή βάση για την ανάπτυξη και ισχυροποίηση των δεσμών όχι μόνο φιλίας, αλλά και αλληλοκατανόησης των δυο χωρών», σημείωσε ο κ. Δένδιας και προσέθεσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους Έλληνες που μετανάστευσαν στην Αυστραλία και ενσωματώθηκαν και συνεισέφεραν στην πρόοδο και την ευημερία της νέας τους πατρίδας. Περφήφανη επιβεβαίωση είναι η παρουσία στην Ελλάδα και σήμερα εδώ του ελληνικής καταγωγής πρέσβη της Αυστραλίας στην Αθήνα».

Αναφέρθηκε ακόμη στους κοινούς αγώνες των δύο χωρών κατά τη διάρκεια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Το 2021, εκτός από τα 200 χρόνια από την ελληνική ανεξαρτησία, συμπληρώνονται και τα 80 χρόνια από τη σημαντική μάχη της Κρήτης. «Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν ξεχνούν τις θυσίες των Αυστραλών στα πεδία των μαχών στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Πριν από 80 χρόνια Έλληνες και Αυστραλοί πολέμησαν ο ένας δίπλα στον άλλον στην Κρήτη, υπερασπιζόμενοι τη Δημοκρατία και την Ελευθερία ενάντια στον ολοκληρωτισμό και στην τυραννία», σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών.

«Υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα οποία υπάρχει περιθώριο ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων και αποφασίσαμε αυτή η συνάντηση να είναι η πρώτη μιας σειράς επαφών μας που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της πολύπλευρης συνεργασίας μας», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πέιν: Ελλάδα και Αυστραλία μοιράζονται ιστορικού δεσμούς

Ελλάδα και Αυστραλία, είναι «δύο ναυτικά κράτη, υποστηρίζουν τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση στις θαλάσσιες περιοχές και αυτό με βάση το Διεθνές Δίκαιο», τόνισε από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας και έκανε λόγο για ουσιαστικές, παραγωγικές συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό της.

«Είμαστε σθεναρά υποστηρικτές του Διεθνούς Δίκαιο και των θεσμών που εδράζονται στο Κατασταστικό των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε.

«Ελλάδα και Αυστραλία θα συνεχίζουν να συνεργάζονται στο επίπεδο των διεθνών οργανισμών με βάση τις κοινές αρχές και τα κοινά συμφέροντα», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως η Ασυτραλία υποστηρίζει τις στρατηγικές σχέσεις στην περιοχή του Ινδο-ειρηνικού.

Η κυρία Πέιν αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις Ελλάδας και Αυστραλίας και σημείωσε πως «είναι δύο χώρες, οι οποίες μοιράζονται ιστορικούς δεσμούς σε επίπεδο των λαών μας και κοινές αξίες». «Η σχέση μας έχει ενισχυθεί περαιτέρω από την πολύ μεγάλη και ενεργή ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας. Είναι μια πολύ ζωντανή κοινότητα με πολύ σημαντική συνεισφορά στον επιχειρηματικό τομέα, στην επένδυση, στην κουλτούρα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ομογένειες στον κόσμο», σημείωσε.

«Ως Έθνη μοιραζόμαστε ιστορικούς δεσμούς μέσα από την παρουσία των Αυστραλών στρατιωτών σε δύο Παγκοσμίους Πολέμους», επισήμανε και ανέφερε πως φέτος υπήρξαν πολλές εκδηλώσεις στην Αυστραλία για να τιμήσουν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Η ίδια, πριν από τη συνάντησή της με τον κ. Δένδια, απέτισε φόρο τιμής στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, καθώς υπενθύμισε και αυτή με τη σειρά της την επέτειο των 80 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης όπου υπήρχαν στρατεύματα από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Μ. Βρετανία που «μεγάλη τιμή πολέμησαν μαζί με τους Έλληνες στρατιώτες» και επεσήμανε πως «αυτός ο δεσμός τιμάται κάθε χρόνο στην Αυστραλία».

Αναφερόμενη στην πανδημία, σημείωσε πως η μετάλλαξη Όμικρον «ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σπουδαιότητα για μια παγκόσμια συνεργασία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και είμαστε εταίροι σε αυτή την πρόκληση» και προσέθεσε πως η Αυστραλία επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην πρόσβαση σε παγκόσμια επίπεδο σε εμβόλια.

Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και σημείωσε πως Ελλάδα και Αυστραλία επιθυμούν να δουν ένα σταθερό Αφγανιστάν που θα απομακρυνθεί από τον εξτρεμισμό και θα υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών.

