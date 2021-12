Αθλητικά

Ο Πελέ διαγνώστηκε με καρκίνο

Δύσκολες ώρες για τον "θρυλικό" Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή.

Δύσκολες ώρες για τον Πελέ, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Σάο Πάολο καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο στο παχύ έντερο.

Ο "θρυλικός" ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται ξανά σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, όπως επιβεβαιώνεται από τη Βραζιλία.

Ο Πελέ θα συνεχίσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου με τον οποίο διαγνώστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν και είχε παραμείνει για 30 ημέρες στο νοσοκομείο και είχε υποβληθεί σε σχετική χειρουργική επέμβαση.

O Hospital Albert Einstein, em Sao Paulo, confirma que Pele esta internado na unidade para dar sequencia ao tratamento de um tumor no colon. O cancer foi identificado em setembro deste ano, quando o ex-jogador passou 30 dias internado. pic.twitter.com/GAY3GNcDZ5

— Radio BandNews FM (@radiobandnewsfm) December 8, 2021

