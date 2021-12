Life

“The 2Night Show”: κεφάτο και αποκαλυπτικό την Τετάρτη (εικόνες)

Δύο καλλιτέχνες φιλοξενούν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Σπύρος Ντούγιας, “φτιάχνοντας” ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ για την τηλεοπτική συντροφιά μας.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Κώστα Μαρτάκη, ο οποίος έρχεται ανανεωμένος, γεμάτος κέφι και αισιοδοξία.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής περιγράφει τη μικρή κατάθλιψη που βίωσε κατά το διάστημα του lockdown και αποκαλύπτει ότι χρειάστηκε να δουλέψει παραπάνω για να αποδείξει πως η εμφάνιση και μόνο δεν φτάνει για να κάνεις καριέρα. Πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον ότι τον επέλεξε η Jennifer Lopez για ν’ ανοίξει τη συναυλία της στην Ελλάδα;

Φανταζόταν ποτέ ότι θα ήταν στη λίστα με τους 25 ωραιότερους άντρες του κόσμου; Τι εντυπώσεις του άφησε η συνάντησή του με τη Μόνικα Μπελούτσι και τον Βενσάν Κασέλ; Επίσης, εξηγεί γιατί δεν αποδέχθηκε την πρόταση συνεργασίας με την Ιωάννα Μαλέσκου και λέει τι θα ήθελε να κάνει τηλεοπτικά.

Τέλος, περνάει με χαρά από τον μικρό Σπύρο Ντούγια, με τον οποίο αλλάζουν ρόλους και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό.

Ο Λευτέρης Χαρίτος, ο δημοφιλής σκηνοθέτης της σειράς «Άγριες Μέλισσες», έρχεται για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» και συναντά τον Γρηγόρη. Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει ηθοποιός;

Τι τον έκανε να πει το μεγάλο «ναι» στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στις «Άγριες Μέλισσες»; Θα ήθελε να κάνει μια κωμωδία; Θα τον δούμε να σκηνοθετεί θεατρικές παραστάσεις; Ποια ήταν η σχέση του με τον Φίνο και τι ρόλο έπαιξε στην επαγγελματική του πορεία;

Γιατί θεωρεί τον μικρό Σπύρο Ντούγια «παιδί θαύμα»; Τέλος, μιλάει για τον έφηβο γιο του και για τη γυναίκα της ζωής του, Μαρκέλλα Γιαννάτου.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

