Ηλιούπολη: Άνδρας έπεσε σε φωταγωγό

Επί τόπου πυροσβεστική και ΕΛΑΣ.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας επί της οδού Καποδιστρλιου στην Ηλιούπολη.

Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο υπό ποιες συνθήκες έπεσε ο άνδρας στο κενό.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από πτώση του σε φωταγωγό πολυκατοικίας, επί της οδού Καποδιστρίου στην Ηλιούπολη. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 8, 2021

