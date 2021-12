Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Κομήτης Λέοναρντ πλησιάζει τη Γη - Πότε θα είναι ορατός στον ουρανό

Πότε καταφθάνει ο φωτεινότερος κομήτης του 2021 στη Γη. Η ESA κατάφερε για πρώτη φορά να τον φωτογραφίσει.

Αν και δεν είναι το «άστρο της Βηθλεέμ», ο κομήτης Λέοναρντ πιθανώς θα γίνει ορατός ακόμη και με γυμνά μάτια λίγο μετά τις 12 Δεκεμβρίου, όταν θα έχει προσεγγίσει περισσότερο τη Γη, χωρίς πάντως να συνιστά κανένα κίνδυνο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του κομήτη από τηλεσκόπιο.

Η φωτογραφία αποτελεί σύνθεση 90 εικόνων που τραβήχτηκαν με το ισπανικό τηλεσκόπιο Calar Alto Schmidt στις 7 Δεκεμβρίου από το Κέντρο Συντονισμού Κοντινών στη Γη Αντικειμένων (NEOCC), το οποίο αποτελεί τμήμα του Γραφείου Πλανητικής 'Αμυνας της ESA. Εκτός από τον φωτεινό πυρήνα του κομήτη, διακρίνεται και η μακριά ουρά του.

Ο κομήτης, που ακολουθεί την τροχιά του γύρω από τον Ήλιο, ταξίδευε με περίπου 47 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, όταν φωτογραφήθηκε. Η κοντινότερη διέλευση του από τη Γη αναμένεται στις 12 Δεκεμβρίου, στις 15:52 ώρα Ελλάδας, όταν θα βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση περίπου 35 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής είναι γνωστοί 3.775 κομήτες στο ηλιακό μας σύστημα. Πρόκειται για παγωμένα απομεινάρια από τις αρχικές φάσεις σχηματισμού των εξωτερικών πλανητών. Καθώς κινούνται πέριξ του άστρου μας, πλησιάζουν κατά καιρούς στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος, εκτοξεύοντας σωματίδια και αέρα που, καθώς θερμαίνονται από την ηλιακή ακτινοβολία, παράγουν τη χαρακτηριστική ουρά τους. Οι μακριές αυτές ουρές παραμένουν στη θέση τους ακόμη και όταν ένας κομήτης έχει απομακρυνθεί και όταν η Γη διασταυρώνεται με αυτές, δέχεται τις περιοδικές βροχές διαττόντων (πεφταστέρια).

Μερικές φορές η τροχιά ενός κομήτη τον φέρνει σχετικά κοντά στη Γη (Near-Earth Comets ή NECs). Τέτοιοι είναι όσοι ολοκληρώνουν μια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο μέσα σε 200 χρόνια το πολύ και φθάνουν σε κοντινότερη απόσταση τους από το άστρο μας έως 1,3 αστρονομικές μονάδες (μία τέτοια μονάδα ισούται με την απόσταση Γης-Ήλιου). Οι κομήτες αυτοί παρακολουθούνται στενά από το κέντρο NEOCC της ESA, επειδή -όπως οι κοντινοί αστεροειδείς- μπορεί να πέσουν στον πλανήτη μας με καταστροφικές συνέπειες. Ευτυχώς τέτοιοι κοντινοί κομήτες είναι σπάνιοι και μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο 100, αν και ένας έως δύο προστίθενται στον κατάλογο κάθε χρόνο.

Ο Λέοναρντ χαρακτηρίζεται από την ESA ένας μάλλον τυπικός κομήτης. Όπως δήλωσε ο αστρονόμος Μάρκο Μικέλι του NEOCC, «είναι ένας σχετικά φωτεινός κομήτης, από αυτούς που βλέπουμε στους ουρανούς κατά μέσο όρο μια φορά τον χρόνο. Καθώς πλησιάζει, μπορεί να γίνει ορατός και με γυμνά μάτια, επιτρέποντας να τραβηχτούν μερικές όμορφες φωτογραφίες του. Για μας πάντως, οι οποίοι ανησυχούμε για αντικείμενα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τη Γη, αυτός ο κομήτης ευτυχώς δεν έχει κάτι το θεαματικό».

