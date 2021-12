Κόσμος

Γαλλία: Παραιτήθηκε υφυπουργός της γαλλικής κυβέρνησης

Παραιτήθηκε ο υφυπουργός για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Αλάν Γκρισέ μετά την καταδίκη του.

Ένας υφυπουργός της γαλλικής κυβέρνησης παραιτήθηκε σήμερα, αφότου δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, επειδή παρέλειψε να δηλώσει περιουσιακά στοιχεία του.

O υφυπουργός για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Αλάν Γκρισέ δήλωσε, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι οι δικαστές αποφάσισαν επίσης ότι δεν θα μπορεί να εκλεγεί σε δημόσια αξιώματα για τρία χρόνια, μια ποινή επίσης με αναστολή.

Τον Οκτώβριο, εισαγγελείς είχαν ζητήσει ο Γκρισέ να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 10-12 μηνών με αναστολή, να του επιβληθεί πρόστιμο 30.000 ευρώ και να μην μπορεί να εκλεγεί σε δημόσια αξιώματα για τρία χρόνια.

Ο 68χρονος Γκρισέ είχε κατηγορηθεί για «ελλιπή ή ψευδή δήλωση» της οικονομικής του κατάστασης.

Ο παραιτηθείς υφυπουργός είχε παραλείψει να δηλώσει «χρηματοδοτικές συμμετοχές που διέθετε σε ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα, όπως και τον συνδεδεμένο με αυτό λογαριασμό» ύψους 171.000 ευρώ.

Ο ίδιος είπε ότι θα ασκήσει έφεση.

