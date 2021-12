Κοινωνία

Εκτροχιασμός τρένου στου Ρέντη

Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Ρέντη.

Εκτροχιασμός τρένου με 75 επιβάτες σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 και μισή το απόγευμα, στην περιοχή του Ρέντη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για την αμαξοστοιχία του ΟΣΕ 1323, η οποία βγήκε εκτός τροχιάς, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα.

Ευτυχώς κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε.

Ωστόσο, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων στην γραμμή.

Οι επιβάτες του τρένου έχουν ήδη αποβιβαστεί και η γραμμή Πειραιάς - Ρέντη παραμένει προσωρινά κλειστή. Επίσης, αναχώρηση του συρμού 58 με κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη θα καθυστερήσει.

