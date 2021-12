Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εύβοια: Πέθανε 42χρονος, πατέρας πέντε παιδιών

Θρήνος για τον ιερέα που έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Προκόπι Ευβοίας η είδηση του θανάτου του ιερέα, Νικόλαου Βερνέζου του ιερού προσκηνύματος Προκοπίου.

Ο 42χρονος ιερέας νοσηλευόταν με κορονοϊό στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Αθήνας και το πρωί της Τετάρτης κατέληξε. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιερέας, πατέρας πέντε παιδιών, δεν είχε εμβολιαστεί.

«Ο Δήμος μας πενθεί το χαμό ενός νέου και χαρισματικού ανθρώπου ενός ιερέα που τίμησε την ιεροσύνη και στο σύντομο βίο του άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του στην τοπική μας κοινωνία. Εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του», αναφέρει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το πρωί της Πέμπτης 9 Δεκεμβρίου στο προσκύνημα του Προκοπίου.

