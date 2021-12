Οικονομία

“Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης”: Άνοιξε η πλατφόρμα, πώς θα λειτουργεί

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του «Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης». Βήμα - βήμα η διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Την ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του «Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης», στο πλαίσιο του Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ο Μηχανισμός υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019.

Η έγκαιρη προειδοποίηση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, “αποτελεί μια καινοτόμο διαδικασία, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό περιστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα. Και τούτο με σκοπό την πρόληψη της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων”.

Η διαδικασία της έγκαιρης προειδοποίησης, όπως την καταγράφει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:

1ον. Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στον Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.keyd.gov.gr/ ή https://ofeiles.gov.gr). Μέσω αυτής, παρέχει τη συναίνεσή του για την άρση απορρήτου, με σκοπό την αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν.

2ον. Η πλατφόρμα επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία, βάσει ειδικών αριθμοδεικτών, όπως για παράδειγμα η κάλυψη βραχυπρόθεσμων οφειλών. Ακολούθως, ο οφειλέτης κατατάσσεται σε ένα από τα τρία επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας (χαμηλό – μέτριο – υψηλό).

3ον. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου και εφόσον επιθυμεί, τότε αιτείται, μέσω της πλατφόρμας, τον προγραμματισμό της πρώτης συνάντηση για να λάβει δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνει ειδικό ερωτηματολόγιο και επισυνάπτει τυχόν στοιχεία που δεν είναι ψηφιακά διαθέσιμα. Τα εν λόγω στοιχεία μελετώνται από ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ακολούθως παρέχουν ενημέρωση και συμβουλές στον οφειλέτη.

Ειδικότερα τα νοικοκυριά μπορούν να απευθύνονται στα 52 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ. – Γ.Ε.Υ.Δ., τηλ. για ραντεβού 213.212.5730), όπου ο υπάλληλος επικοινωνεί μαζί τους εντός 10 ημερών, για να προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση (δια ζώσης ή διαδικτυακά), με σκοπό:

α) Να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.

β) Να κατανοήσουν προταθέντες όρους δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.

γ) Να ενημερωθούν για την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών.

δ) Να ενημερωθούν για την οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού τους.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στους Επαγγελματικούς Φορείς, δηλαδή τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και τα Ινστιτούτα Θεσμικών Φορέων, όπου ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο οποίος έχει οριστεί από τον φορέα, επικοινωνεί μαζί τους εντός 10 ημερών, για να προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση (δια ζώσης ή διαδικτυακά), με σκοπό:

α) Να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.

β) Να λάβουν συμβουλευτική επιχειρηματική υποστήριξη (ενδεικτικά, συμβουλές ηγεσίας, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, δυνατότητα για εύρεση νέων αγορών και πελατών ή προμηθευτών, διερεύνηση της δυνατότητας για συνέργεια/συνεργασία/συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις, υπόδειξη για δυνατότητα χρηματοδότησης από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης/στήριξης κ.ά.).

γ) Να λάβουν συμβουλευτική επιχειρηματική καθοδήγηση (ενδεικτικά, παρουσίαση εναλλακτικών παραγωγικών μοντέλων, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, επισήμανση της μη τήρησης των λογιστικών αρχών με συνέπεια και ορθότητα κ.ά.).

δ) Να υποστηριχθούν στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας (ενδεικτικά, αλλαγή νοοτροπίας μέσω της αποφυγής της υπερχρέωσης, μέσω ρεαλιστικού σχεδιασμού και υιοθέτησης πραγματικών στόχων, καθώς και επιμόρφωσης του επιχειρηματία ή/και των εργαζομένων της επιχείρησης κ.ά.).

ε) Να λάβουν εμψύχωση (ενδεικτικά, παραπομπή σε ψυχολογική βοήθεια προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για προβληματισμό και διάλογο).

Επισημαίνεται ότι οι Επαγγελματικοί Φορείς δύναται να συστήνουν Μητρώο Εθελοντών Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όπου μπορούν να εγγράφονται επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ενδεικτικά οικονομολόγοι, λογιστές, νομικοί, ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης προς τους οφειλέτες.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την ΕΓΔΙΧ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του, “λαμβάνει συνεχώς μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και θα εξακολουθήσει, με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις προς την κατεύθυνση της ολιστικής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του μείζονος ζητήματος του ιδιωτικού χρέους”.

