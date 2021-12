Πολιτισμός

Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη: Άναψε το δέντρο με χιλιάδες λαμπιόνια (εικόνες)

Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Αριστοτέλους πλημμυρίζοντας ολόκληρη την πόλη με φως και αισιοδοξία εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Μάγεψαν μικρούς και μεγάλους η πλατεία κι ο άξονας της Αριστοτέλους, που φωταγωγήθηκαν απόψε (08/12) από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, πλημμυρίζοντας ολόκληρη την πόλη με φως και αισιοδοξία εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το κουμπί, για να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που κυριαρχεί στην πλατεία Αριστοτέλους, πάτησε λίγο μετά τις 7.00 το απόγευμα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, μαζί με εκπροσώπους φορέων της πόλης και εταιρειών που μοιράστηκαν αλλά και στήριξαν μέσα από δωρεές το όραμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε τα φετινά Χριστούγεννα η πόλη να είναι πιο φωτεινή και πιο γιορτινή παρά ποτέ. Μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα δημιούργησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες της.

Κ. Ζέρβας: “Θέλουμε την πόλη μας φωτεινή και αισιόδοξη”

“Σήμερα φωτίζουμε την πόλη μας, φωτίζουμε τις καρδιές των συνανθρώπων μας. Ξεκινάμε από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους, και φωτίζουμε όλη την πόλη, όλες τις γειτονιές. Θέλουμε να έχουμε την πόλη μας φωτεινή, γιορτινή, αισιόδοξη”, σημείωσε σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους του Δήμου Θεσσαλονίκης, στους συνεργάτες αλλά και στους χορηγούς που στήριξαν την προσπάθεια. Παράλληλα, ο κ. Ζέρβας ευχήθηκε “χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη και σε όλον τον κόσμο”.

Το εορταστικό σκηνικό

Την πλατεία και τον άξονα της Αριστοτέλους φωτίζουν φέτος περίπου 350.000 γιορτινά λαμπιόνια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στο μέσον της πλατείας Αριστοτέλους κυριαρχεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που έχει ύψος 18 μέτρων και προέρχεται από τον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής. Περιμετρικά του έχουν τοποθετηθεί σε συστάδες χαμηλότερα φυσικά έλατα, ενώ το εορταστικό σκηνικό συμπληρώνουν οι κόκκινοι πύργοι, οι οποίοι διαθέτουν φωτιστικό εξοπλισμό που ρυθμίζεται κεντρικά, ώστε να δημιουργεί μια συγχρονισμένη κίνηση φωτός. Στην πλατεία Αριστοτέλους έχουν στηθεί δύο σπιτάκια σκανδιναβικού τύπου, εκ των οποίων το ένα θα αξιοποιείται για κοινωνικές δράσεις, ενώ από το δεύτερο θα ακούγονται χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Ένα ξεχωριστό οπτικό αποτέλεσμα, εξάλλου, διαμορφώνουν τα πολυκαρβονικά χριστουγεννιάτικα δέντρα που βρίσκονται τοποθετημένα τόσο στην πλατεία όσο και στον άξονα της Αριστοτέλους και φωτίζονται σε διάφορα χρώματα. Περίπου 500 φυσικά δέντρα κοσμούν τα παρτέρια σε όλον τον άξονα της Αριστοτέλους, που με τον εντυπωσιακό στολισμό του αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Για τη δημιουργία αυτού του μοναδικού εορταστικού σκηνικού στην πλατεία και στον άξονα της Αριστοτέλους δεν επιβαρύνθηκε ο δημοτικός προϋπολογισμός, καθώς οι δαπάνες καλύφθηκαν από δωρεές ιδιωτών και φορέων που στήριξαν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

