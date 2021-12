Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Έχασε από την Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” ελπίζει για την κατάκτηση της 2ης θέσης στον όμιλο.

Το έργο του ΠΑΟΚ απέναντι στη Γαλατασαράι ήταν εξ’ αρχής δύσκολο, λόγω των απουσιών του (Γκρίφιν, Γιάνκοβιτς, Κάρτερ), αλλά και της ποιότητας του αντιπάλου. Πάλεψε, όσο το επέτρεπαν οι δυνάμεις του, όμως ο “Δικέφαλος του Βορρά” δεν απέφυγε την ήττα (87-75) στο “Σινάν Ερντέμ”, για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League. Αποτέλεσμα που δίνει στους Τούρκους απευθείας πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης.

Οι Θεσσαλονικείς θα παλέψουν για την πρόκριση και την κατάκτηση της 2ης θέσης στη βαθμολογία (για να έχουν πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση), στο εντός έδρας παιχνίδι τους, για την τελευταία “στροφή” των ομίλων του BCL, με την Ιγκοκέα (22/12).

Καταλυτικά για την έκβαση του ματς ήταν η αποτελεσματικότητα των Τούρκων από τα 6,75 μ. (14/35 τρίποντα), το ομαδικό πνεύμα τους και η κυριαρχία στη ρακέτα (20 ασίστ, 37 ριμπάουντ, 10 εκ των οποίων επιθετικά).

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 48-40, 76-58, 87-75

Γαλατασαράι (Μεμνούν): Αράρ 2, Μποστ 16, Κοκσάλ 3, Τριμπλ 13, Ουλουμπάι 3, Παρσέλ 20, Μπλακσάιρ 7, Κάμπατσα 16, Κράβις 7, Ονσέλ.

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Μάντζαρης 5, Τζόουνς 15, Λοβ 12, Χριστοδούλου 9, ΝτιΛέο 10, Καμπερίδης Μ. , Καμπερίδης Γ., Ογκμπέιντε 8 , Τολιόπουλος 9, Καμαριανός 4, Ρούμογλου 3.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πελέ διαγνώστηκε με καρκίνο

“Special Report” - Πεσκόφ στον ΑΝΤ1: Δεύτερη παρτίδα S-400 στην Τουρκία (βίντεο)

Η μεταφράστρια του Έλληνα αστυνομικού που συνελήφθη στην Τουρκία, μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)