Κορονοϊός - Πιστοποιητικό νόσησης: Μείωση του χρόνου ισχύος στους 3 μήνες

Η Κυβέρνηση έκανε δεκτή την εισήγηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Μειώνεται ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από COVID-19 από τους 6 στους 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

«Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Yπουργείου Υγείας για μείωση του χρόνου ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τους 6 μήνες στους 3 μήνες, θα ακολουθήσει σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή των μέτρων, η οποία θα εξειδικεύσει τον τρόπο υλοποίησης της 3μηνης ισχύος, καθώς και νομοθετική τροπολογία για τις ειδικές κατηγορίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Yπουργείου Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε στο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας στις Βρυξέλλες ότι σταδιακά θα πρέπει να γίνει συζήτηση για «την ισχύ γενικότερα των πιστοποιητικών σε χρόνο που να διαφυλάσσει την ανοσία των πολιτών».

