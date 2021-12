Life

“Η Φάρμα”: Ο Γαρδέλης αποχώρησε και ο Κουτσαβάκης έβαλε τα κλάματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς αντέδρασαν οι υπόλοιποι παίκτες. Ποιος είναι ο νέος αρχηγός στη “Φάρμα”.

“Missing Alert” σήμανε στη “Φάρμα”, λόγω της πολύωρης απουσίας του Σταμάτη Γαρδέλη. Ανήσυχοι ήταν οι παίκτες, μέχρι που ο Σάκης Τανιμανίδης τους αποκάλυψε ότι είναι ο πρώτος που αποχωρεί από το αγρόκτημα.

Την αρχική παγωμάρα διαδέχθηκε το χειροκρότημα, για την Αναστασία που παρέμεινε στη “Φάρμα”, αφού δεν υπήρχε λόγος να διεξαχθεί μονομαχία.

Απαρηγόρητος ήταν ο Κουτσαβάκης, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα και ο Σάκης Τανιμανίδης έσπευσε να τον παρηγορήσει.

Ο Σταμάτης Γαρδέλης θα είναι την Πέμπτη καλεσμένος στην εκπομπή “Το Πρωινό” και θα μιλήσει στον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά για την αποχώρησή του.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου αρχηγού, ο οποίος είναι ο Βασίλης Λέντζος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πιστοποιητικό νόσησης: Μείωση του χρόνου ισχύος στους 3 μήνες

“Special Report” - Πεσκόφ στον ΑΝΤ1: Δεύτερη παρτίδα S-400 στην Τουρκία (βίντεο)

Η μεταφράστρια του Έλληνα αστυνομικού που συνελήφθη στην Τουρκία, μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)