ΠΑΟΚ: Επίθεση με μολότοφ σε σύνδεσμο οπαδών

Πέταξαν βόμβα μολότοφ σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Σε προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Βόμβα μολότοφ πέταξαν άγνωστοι, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, παραμονή του κρίσιμου ευρωπαϊκού παιχνιδιού του Δικεφάλου του Βορρά με τη Λίνκολν στην Τούμπα.

Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς η βόμβα έπεσε στο πεζοδρόμιο.

Η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι περισσότερες από δέκα.

