Κόσμος

Τουρκία: Ξύλο μεταξύ βουλευτών μέσα στο Κοινοβούλιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτιλύχθηκαν στο τουρκικό Κοινοβούλιο. Γιατί άναψαν τα αίματα και πιάστηκαν στα χέρια οι βουλευτές.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτιλύχθηκαν στο στο τουρκικό Κοινοβούλιο.

Τούρκοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) πιάστηκαν στα χέρια για τα … μάτια του του υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής του CHP Οζγκιούρ Οζέλ , έδειξε στα μέλη του σώματος, φωτογραφία του Σοϊλού, να μπαίνει σε αεροπλάνο μαζί με τον φυγόδικο Τούρκο επιχειρηματία Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ, το αφεντικό της SBK Holding, που βρίσκεται φυλακισμένος με την κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

CHP'li Bursa Milletvekili Ayd?n’?n Suleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'?n ucag?na bindigi fotograf? gosterdikten sonra yasananlar pic.twitter.com/jio2l7Idis — Gercek Gundem (@gercekgundem) December 8, 2021

Αντιδρώντας, και σ’ έντονο ύφος, ο υπουργός Εσωτερικών Σοϊλού απάντησε στον Οζέλ : «Λέτε ψέματα, είστε απατεώνας».

Όταν ο βουλευτής του CHP κινήθηκε προς τη θέση του Σοϊλού, του επιτέθηκαν βουλευτές του ΑΚP με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος καυγάς. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

“Special Report” - Πεσκόφ στον ΑΝΤ1: Δεύτερη παρτίδα S-400 στην Τουρκία (βίντεο)

“Η Φάρμα”: Ο Γαρδέλης αποχώρησε και ο Κουτσαβάκης έβαλε τα κλάματα (βίντεο)

Προμηθέας - Μπούντουτσνοστ: Εντός έδρας συντριβή για τους Αχαιούς