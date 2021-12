Κόσμος

Καλιφόρνια: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν για την μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού

Kατηγορούνται πως έβαλαν τη φωτιά, η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις και τέθηκε υπό έλεγχο 67 ημέρες αργότερα.



Ένας 60χρονος και ο 30χρονος γιος του συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τα αίτια της γιγαντιαίας δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε σε σχεδόν 900 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην πολιτεία Καλιφόρνια το καλοκαίρι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Τετάρτη.

Ο Ντέιβιντ Σμιθ, 66 ετών, και ο Τράβις Σμιθ, 32 ετών, κατηγορούνται πως έβαλαν τη φωτιά στην οποία οφειλόταν η πυρκαγιά Κάλντορ τη 14η Αυγούστου κοντά στη λίμνη Τάχο, κατάφυτη περιοχή που προσελκύει πολλούς τουρίστες στην Καλιφόρνια.

Η εισαγγελία της κομητείας Ελ Ντοράντο ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ότι οι δύο άνδρες κατηγορούνται για «εμπρησμό», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η πυρκαγιά, η οποία δεν μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο παρά 67 ημέρες αργότερα, τραυμάτισε πέντε ανθρώπους και κατέστρεψε εν μέρει ή ολοσχερώς κάπου χίλια κτίρια, κατοικίες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ., σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της Καλιφόρνιας.

Είχε επίσης συνέπεια την απομάκρυνση αρκετών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους σε αυτή την περιοχή, όχι μακριά από τη μεγαλύτερη αλπική λίμνη της βόρειας Αμερικής, στα σύνορα με τη Νεβάδα.

