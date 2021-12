Κόσμος

ΗΠΑ: Αστυνομικός μπέρδεψε το τέιζερ με το όπλο και σκότωσε Αφροαμερικανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η δίκη της αστυνομικού, η οποία σκότωσε έναν 20χρονο Αφροαμερικανό στη Μινεάπολη.

Απλό λάθος ή σοβαρή αμέλεια; Η δίκη μιας αστυνομικού, η οποία σκότωσε έναν νεαρό Αφροαμερικανό ξεκίνησε στη Μινεάπολη, όπου η τραγωδία αυτή άνοιξε και πάλι τις πληγές από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η Κιμ Πότερ, 49 ετών, δικάζεται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Στις 11 Απριλίου 2021, η αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον Ντόντε Ράιτ, 20 ετών, στο Μπρούκλιν Σέντερ, στα προάστια της πόλης αυτής.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε σάλο, δεδομένου ότι συνέπεσε και με τη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν, του λευκού αστυνομικού που σκότωσε τον Μάιο του 2020, επίσης στη Μινεάπολη, τον 46χρονο Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ.

Η δίκη της Πότερ διεξάγεται στο ίδιο δικαστήριο, με τους ίδιους εισαγγελείς και ορισμένους από τους δικηγόρους που συμμετείχαν και στη δίκη του Σόβιν. Αφού επελέγησαν οι ένορκοι, εκ των οποίων μόνο ένας είναι Αφροαμερικανός, οι δύο πλευρές παρουσίασαν το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κατηγορούσα αρχή και η υπεράσπιση.

Τα γεγονότα δεν αμφισβητούνται: η Κιμ Πότερ και δύο συνάδελφοί της σταμάτησαν το αυτοκίνητο του Ντόντε Ράιτ για έλεγχο ρουτίνας. Αφού διαπίστωσαν ότι σε βάρος του οδηγού εκκρεμούσε ένταλμα για παραβίαση του νόμου περί όπλων, αποφάσισαν να τον συλλάβουν. Ο νεαρός, που δεν ήταν οπλισμένος, προσπάθησε να διαφύγει. Για να τον σταματήσει, η Πότερ τράβηξε όπλο και τον σημάδεψε, φωνάζοντας, πολλές φορές, «τέιζερ». Η ίδια υποστηρίζει ότι κατά λάθος πυροβόλησε με το υπηρεσιακό της όπλο, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για το τέιζερ που απλώς θα τον ακινητοποιούσε.

«Δεν διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση», ανέφερε η εισαγγελέας Έριν Έλντριτζ, όμως δεν ήταν ούτε ένα «ατυχές λάθος»: «Η υπόθεση αφορά την απρόσεκτη χρήση όπλου, την αμέλεια» μιας αστυνομικού με 26 χρόνια πείρας, εξήγησε.

Η Κιμ Πότερ «έκανε αυτό που έπρεπε για να προστατεύσει έναν συνάδελφό της» που κινδύνευε να παρασυρθεί από το αυτοκίνητο του Ντόντε Ράιτ, υποστήριξε από την πλευρά του ο δικηγόρος της, Πολ Ενγκ. Λόγω «άγχους», «έκανε ένα λάθος, ήταν ατύχημα», πρόσθεσε, παραλληλίζοντάς την με «χειρουργό» που, μετά από 100 επεμβάσεις, μπορεί ακόμη να κάνει λάθος.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν για την μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού

Ο Κομήτης Λέοναρντ πλησιάζει τη Γη - Πότε θα είναι ορατός στον ουρανό

ΕΛΑΣ: Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων σε πέντε πόλεις