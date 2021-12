Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λινού: Το εμβόλιο στα παιδιά είναι ασφαλέστερο

Απαντήσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών 5 έως 11 ετών, την μετάλλαξη Όμικρον και τα fake news δίνουν Αθηνά Λινού και Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλο.



Για τον εμβολιασμό των παιδιών 5 έως 11 ετών, την μετάλλαξη Όμικρον και τα fake news μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού και ο καθηγητής Κλινικής Ιολογίας, Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος.

Η κ. Λινού χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι αυξάνονται οι εμβολιασμοί, ωστόσο τόνισε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να αυξηθούν οι εμβολιασμοί με την πρώτη δόση.

Μιλώντας για τα εμβόλια στα παιδιά 5 έως 11 ετών, για τα οποία η πλατφόρμα για τα ραντεβού ανοίγει την Παρασκευή, η κ. Λινού τόνισε ότι «τα παιδιά τα εμβολιάζουμε από τους 6 μήνες» και πρόσθεσε ότι «έχουν εμβολιαστεί εκατομμύρια παιδιών» χωρίς να έχουν αποδειχθεί παρενέργειες.

Χαρακτήρισε «ασφαλέστερο το εμβόλιο στα παιδιά», καθώς όπως είπε τα προφυλάσσουμε από το σύνδρομο της μακράς covid, ενώ υποστήριξε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, θα υπάρχει εμβόλιο κατά του κορονοϊού και για παιδιά κάτω των 5 ετών.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα fake news που διακινούνται από αντιεμβολιαστές, είπε ότι οι ψευδείς ειδήσεις ταξιδεύουν γρήγορα και διακινούνται από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση και εμπειρία.

«Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί και κανένα εμβόλιο δεν έχει δείξει παρενέργειες μετά από ένα ή δυο μήνες», υπογράμμισε η κ. Λινού.



Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος, μιλώντας για την μετάλλαξη Όμικρον τόνισε ότι είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι έχει ήπια συμπτώματα. Περιμένουμε πιο σίγουρα αποτελέσματα, σημείωσε καθώς, όπως είπε, αυτή την στιγμή οι εργασίες που υπάρχουν είναι ενδεικτικές

Αναφερόμενος στα εμβόλια τόνισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική άποψη που να δείχνει ότι μετά από καιρό τα εμβόλια θα έχουν αρνητικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους. «Πρέπει να επιληφθεί ο εισαγγελέας για αυτούς που τα λένε αυτά. Είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων», υπογράμμισε ο κ. Ζαφειρόπουλος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το να συνδεθεί το εμβόλιο με θανάτους 2 ή τρεις μήνες μετά, απαιτείται επιστημονική μελέτη»

Για τα εμβόλια στα παιδιά είπε ότι «υπάρχει το ίδιο δίλημμα που υπάρχει και για τους ενήλικους, να αρρωστήσουμε ή να κάνουμε το εμβόλιο» και σημείωσε ότι «το εμβόλιο είναι πολύ καλά μελετημένο, ενώ είναι άγνωστο αν νοσήσω τι προβλήματα θα έχω στο μέλλον».

