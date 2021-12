Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Όμικρον - Παιδιά: Τα πιο συχνά συμπτώματα

Η παραλλαγή Όμικρον εμφανίζει ελαφρώς διαφορετικά συμπτώματα από τη Δέλτα στα παιδιά, σύμφωνα με Βρετανούς γιατρούς.

Τα συμπτώματα που καταγράφονται συχνότερα είναι κόπωση, έντονος πονοκέφαλος, απώλεια όρεξης και δερματικά εξανθήματα.

Στην περίπτωση της μετάλλαξης Δέλτα τα συχνότερα συμπτώματα είναι πυρετός, πονόλαιμος, απώλεια γεύσης και όσφρησης.

Οι γιατροί καλούν τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και όταν παρατηρήσουν τα συγκεκριμένα συμπτώματα να επικοινωνούν αμέσως μαζί τους.

Από την άλλη μεριά, ο ΠΟΥ, βλέποντας την έξαρση της πανδημίας στην Ευρώπη, ζήτησε να προστατεύονται καλύτερα τα παιδιά, που αυτή τη στιγμή αποτελούν την ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο, με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του πληθυσμού να συνεχίσει να αποτελεί «απολύτως ύστατη λύση».

Μετάλλαξη Όμικρον: Πώς πρόεκυψε το στέλεχος - Δύο τα βασικά σενάρια

Προκειμένου να αποτραπεί το εκ νέου κλείσιμο σχολείων και η επιστροφή στην τηλεκπαίδευση, ο ευρωπαϊκός βραχίονας του Οργανισμού συστήνει να ενισχυθούν οι διαγνωστικοί έλεγχοι στα σχολεία και να εξεταστεί ο εμβολιασμός παιδιών που πάνε σχολείο.

«Η χρήση μασκών και εξαερισμού, παράλληλα με τακτικά τεστ, οφείλει να είναι ο κανόνας σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ο εμβολιασμός των παιδιών πρέπει να συζητηθεί και να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να προστατεύονται τα σχολεία», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αυτή τη στιγμή τα κρούσματα αυξάνονται σε όλες τις ηλιακές ομάδες «με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται μεταξύ 5 και 14 ετών».

«Δεν είναι σπάνιο σήμερα να βλέπουμε συχνότητα δύο ή τρεις φορές υψηλότερη στα μικρά παιδιά απ’ ό,τι στον συνολικό πληθυσμό», δήλωσε ο Κλούγκε.

Μετάλλαξη Όμικρον: «Είναι μεταδοτική, αλλά με ήπια συμπτώματα»

Σε ό,τι αφορά στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, που έχει αποφασιστεί ή συζητείται από ορισμένες χώρες, πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί «απολύτως ύστατη λύση, μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες εφικτές εναλλακτικές για τη βελτίωση της χρήσης των εμβολίων», σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό βραχίονα του ΠΟΥ.

Ο Οργανισμός εξέφρασε εκ νέου την ανησυχία του για το νέο παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον, αλλά ζήτησε να καταπολεμηθεί το στέλεχος Δέλτα, που είναι κυρίαρχο αυτή τη στιγμή «για μια νίκη αύριο έναντι της Όμικρον».

«Το πρόβλημα σήμερα είναι η Δέλτα και ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχουμε απέναντι στη Δέλτα σήμερα θα είναι μια νίκη έναντι της Όμικρον αύριο, πριν αυξηθούν μαζικά τα κρούσματα».

