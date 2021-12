Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πιστοποιητικό νόσησης: Η τροπολογία που μειώνει την ισχύ στους 3 μήνες

Το υπουργείο Υγείας έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής των εμπειρογνωμόνων.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κυβέρνηση την διαδικασία για την μείωση της ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης στους 3 μήνες, υιοθετώντας έτσι την εισήγηση της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων σε μία προσπάθεια να προστατευθεί η κοινότητα από την νέα μετάλλαξη Όμικρον αλλά και να αυξηθούν οι εμβολιασμοί.

Σε αυτήν αναφέρεται πως το πιστοποιητικό νόσησης θα έχει ισχύ πλέον 90 μέρες. Από τις διατάξεις εξαιρούνται όσοι για αποδεδειγμένους ιατρικούς λόγους δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο.

Kατά την προηγούμενη συνεδρίαση της η Επιτροπή είχε εισηγηθεί το πιστοποιητικό νόσησης να προκύπτει μόνο μετά απο θετικό μοριακο τεστ, κι όχι απο rapid test, όπως γινόταν.

Το πρωί της Πέμπτης το φως της δημοσιότητας είδε η τροπολογία που κατήρτησε η κυβέρνηση και τίθεται προς ψήφιση. Στην ίδια τροπολογία υπάρχουν λεπτομέρειες και για το έκτακτο επίδομα στους υγειονομικούς.

Αναλυτικά η τροπολογία

