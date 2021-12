Πολιτική

Κορονοϊός - Βελόπουλος: Απέτυχε ο σχεδιασμός της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τις επιπτώσεις στην οικονομία. Τι είπε για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.



«Πυρά» στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τις επιπτώσεις στην οικονομία εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αρχικά αναφέρθηκε στα φαινόμενα εγκληματικότητας, σημειώνοντας ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα.

Στην συνέχεια μίλησε για την πανδημία του κορονοϊού, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή της απέτυχε.

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε και στο θέμα με τις ΜΕΘ και τις καταγγελίες που έγιναν από εκπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ και της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, πως υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες σε ΜΕΘ που όμως παραμένουν κενές, ώστε να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστούν για έκτακτα “VIP περιστατικά”. Όπως είπε ο κ. Βελόπουλος υπάρχει θέμα με τις ΜΕΘ και με το ακαταδίωκτο των γιατρών. «Όταν διαρρέεται ότι ένας μητροπολίτης έχει καλύτερη μεταχείριση τότε υπάρχει πρόβλημα», σημείωσε.

«Έχουν γίνει εγκληματικά λάθη», τόνισε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε ότι «είμαστε η τρίτη χώρα με τα πιο αυστηρά μέτρα σύμφωνα με τον ΟΗΕ». «Είναι απάνθρωπο», υπογράμμισε ο κ. Βελόπουλος. «Έχουμε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρο. Όταν έχεις πόλεμο παίρνεις μέτρα», είπε και πρόσθεσε ότι «το όπλο για την πανδημία είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι ΜΕΘ».

Σχετικά με την τροπολογία για τις ποινικές διώξεις στους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο ο κ. Βελόπουλος είπε ότι το κράτος έχει νόμους που δεν εφαρμόζονται» και πρόσθεσε ότι «η επιβολή δημιουργεί αντιδράσεις,. Χρειάζεται πειθώς όχι επιβολή», τόνισε.

Σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, είπε ότι «η Ελληνική Λύση λέει να πάτε στον γιατρό, να σας πει αν θα κάνετε το εμβόλιο. Εμείς δεν είμαστε γιατροί. Αυτή είναι η δημοκρατικότερη άποψη» και σημείωσε ότι «οι πολιτικοί δεν είναι γιατροί»

Ο κ. Βελόπουλος δεν θέλησε να αποκαλύψει αν ο ίδιος έχει κάνει το εμβόλιο και ανέφερε: «Είμαι επιφυλακτικός σκεπτικιστής, δεν είμαι αντίθετος. Δεν είπα ποτέ σε κανένα να μην κάνει το εμβόλιο»

Στην συνέχεια ανέφερε ότι «κάποια στιγμή η πανδημία θα τελειώσει. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία. Είμαστε η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε δημόσιο χρέος» και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «πληρώνουμε ακριβό ρεύμα εξαιτίας της «πράσινης εμμονής» του Πρωθυπουργού».

Για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ρωσία και την συνάντησή του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε αποτυχημένο το ταξίδι του πρωθυπουργού και σημείωσε «είναι λυπηρό να βλέπω την ελληνική σημαία δίπλα σε αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Γλυφάδα: σκότωσε τον σύντροφο της μητέρας του

Κορονοϊός - Λινού: Το εμβόλιο στα παιδιά είναι ασφαλέστερο

Αμαλιάδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αμάξι του