Κορονοϊός - Λεβέντης: Εξιτήριο μετά από 75 ημέρες νοσηλείας

Εξιτήριο από το νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" πήρε ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος βρήκε νικητής στην "μάχη" με τον κορονοϊό.



Εξιτήριο πήρε σήμερα ο Βασίλης Λεβέντης από το νοσκομείο «Ευαγγελισμός», στο οποίο νοσηλεύτηκε για 75 ημέρες λόγω Covid. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του είναι ικανοποιητική.

Η ανακοίνωση του νοσκομείου αναφέρει:

«Σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:30, ο κος Βασίλης Λεβέντης Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, μετά από νοσηλεία 75 ημερών, έλαβε εξιτήριο από το Γ.Ν.Α« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ικανοποιητική».

Μάριος Γεωργιάδης: Ο κόσμος να εμβολιαστεί, για να μην πεθάνει

Στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το εξιτήριο του κ. Λεβέντη, ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης είπε: «Να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό προσωπικό, όσους στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου. Χωρίς αυτούς, δεν θα ήταν στη ζωή. Αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι κοντά του, δεν θα ήμουν εδώ να τον πάρω και να τον πάω στο σπίτι. Προτρέπω τον κόσμο να εμβολιαστεί, όχι για να μην νοσήσει, αλλά για να μην πεθάνει. Περιμένω να ανοίξει η πλατφόρμα να εμβολιάσω τον γιο μου που είναι 10 ετών».

Και συνέχισε: «Ο πατέρας μου είναι ανυπόμονος να πάει στο σπίτι, είναι καλά, έχει μεγάλη μυοσκελετική αδυναμία. Έχει καταπονηθεί πολύ ο οργανισμός του. Νοητικά είναι πολύ καλά. Το βιώσαμε πολύ δύσκολα όλο αυτό, χωρίς να ξέρουμε αν θα τα καταφέρει. Βλέπουμε μισογεμάτο το ποτήρι, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν Γολγοθά. Δεν ήταν στο κίνημα των αντιεμβολιαστών. Δεν είχε εμβολιαστεί γιατί δεν πρόλαβε και είχε φοβίες για τα υποκείμενα νοσήματα που είχε. Εμφανίστηκε στεφανιαία νόσος στη διάρκεια της νοσηλείας του. Έμεινε 15 μέρες διασωληνωμένος και τις υπόλοιπες μέρες με τραχειοστομία».

