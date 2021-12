Οικονομία

Συντάξεις - ΟΟΣΑ: Αύξηση ορίων ηλικίας στην Ελλάδα

Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα βλέπει ο ΟΟΣΑ.

Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 προβλέπει για την Ελλάδα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην ετήσια έκθεσή του για τις συντάξεις (Pensions at a Glance 2021).

Ειδικά για τη χώρα μας η έκθεση αναφέρει ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξηθούν κατά 2,8 χρόνια έως το 2050 λόγω της σύνδεσής τους με το προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή από τα 62 έτη που είναι σήμερα, μετά από 40 χρόνια εργασίας, το γενικό όριο ηλικίας θα εκτιναχθεί σχεδόν στα 65. Η αύξηση θα αρχίσει να φαίνεται από το 2035, καθώς το όριο ηλικίας θα αυξηθεί κατά σχεδόν 1,5 χρόνο. Αντίστοιχες αποφάσεις διασύνδεσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής έχουν λάβει και άλλες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Έτσι σύμφωνα με την η έκθεση κάποιος που εισήλθε στην αγορά εργασίας στα 22 του έτη, αναμένεται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής του να αυξηθούν κατά 4,5 χρόνια στη Δανία και την Εσθονία από το 2021 έως το 2050 και κατά 2,5 χρόνια στην Ιταλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος μνημονιακός νόμος για τις συντάξεις (ν. 3863/2010) προβλέπει ότι από την 1/1/2021 θα έπρεπε να ξεκινήσει η πρώτη διαδικασία αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας με σημείο αναφοράς τα 65 έτη και βάσει της μεταβολής στο προσδόκιμο ζωής κατά τη δεκαετία 2010 - 2020. Από 1/1/2024 τα όρια ηλικίας θα ανακαθορίζονται ανά τριετία με βάσει πάντα το προσδόκιμο ζωής.

Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή αλλά όπως έχουν επισημάνει κατά καιρούς αρμόδιοι αξιωματούχοι η διαδικασία αύξησης των ορίων ηλικίας δεν είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί καθώς τα 62 και 67 έτη θεωρούνται ήδη υψηλά όρια εντός της ΕΕ.

Όσον αφορά τέλος τις δημογραφικές εξελίξεις και το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρα μας, η έκθεση επαναλαμβάνει ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα. Έως το 2050 θα διπλασιαστεί ο αριθμός των συνταξιούχων που αντιστοιχούν σε κάθε 100 εργαζόμενους.

Έτσι, ενώ το 1990 η αναλογία ήταν 22,9 άτομα άνω των 65 ετών ανά 100 εργαζόμενους, το 2020 η αναλογία βρέθηκε στο 37,8 και το 2050 θα φτάσει στο 75.

Ωστόσο αισιοδοξία δημιουργεί η πρόβλεψη για αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων, στο 1,37 έως το 2040 από 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα στην Ελλάδα το 2020 και 1,54 έως το 2060.

