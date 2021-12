Life

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Ακόμη ένα συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 θα παρακολουθήσουμε απόψε. Αποκλειστικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Ακόμη ένα «καθηλωτικό» επεισόδιο, το τελευταίο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας, της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», θα απολαύσουμε απόψε λίγο μετά τις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Σε αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», είδαμε την Μυρσίνη να παρακολουθεί τον Δούκα και την άλλοτε στενή φίλη της σε τρυφερές σκηνές μέσα στο αυτοκίνητο του συζύγου της, πιστοποιώντας τις υποψίες της ότι την απατά ο Δούκας Σεβαστός.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την σειρά «Άγριες Μέλισσες» που προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Τι θα δούμε την Πέμπτη στις “Άγριες Μέλισσες”

Η κατάσταση στο δικαστήριο βγαίνει εκτός ελέγχου μετά τις αποκαλύψεις της Ελένης και διατάζεται η σύλληψή της. Ο Σαράφης βρίσκει μια λύση που θα μπορούσε να τη σώσει. Θα καταφέρουν να την πείσουν ή θα έχει τη μοίρα του Λάμπρου;

Ο Ακύλας και ο Λευτέρης θα έχουν μια αναμέτρηση με ολέθρια αποτελέσματα.

Ο Κωνσταντής αποφασίζει να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά τη σχέση του με τη Δρόσω. Εκείνη, όμως, θα τον ακολουθήσει;

Ο Δούκας και η Μυρσίνη ανοίγουν τα χαρτιά τους και ο πόλεμος που θα ξεσπάσει ανάμεσά τους προμηνύεται εφιαλτικός.

Το σχέδιο του Πέτρου, για να βοηθήσει στην αθώωση του Λάμπρου, μπαίνει σ’ εφαρμογή, προκαλώντας την οργή του Ακύλα που παίρνει μια παράτολμη απόφαση.

Μια απόπειρα αυτοκτονίας θα ταράξει τα νερά με απρόβλεπτες συνέπειες…

