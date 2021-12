Πολιτισμός

Κλεμμένα αρχαία επιστρέφουν στην Ελλάδα (εικόνες)

Αίσια η έκβαση της πολύχρονης υπόθεσης, που διερευνήθηκε από το Γραφείο της Εισαγγελίας του Μανχάταν.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ανακοίνωσή του, χαιρετίζει την αίσια έκβαση μίας πολύχρονης υπόθεσης, που διερευνήθηκε από το Γραφείο της Εισαγγελίας του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση 47 αρχαίων αντικειμένων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, τεκμηριώθηκε ότι μεταξύ των χιλιάδων αντικειμένων διαφόρων πολιτισμών που είχε στη Συλλογή του ο Michael Steinhardt, ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης στον κόσμο, 180 αντικείμενα ήταν προϊόντα παράνομης διακίνησης και εξαγωγής από τις χώρες προέλευσής τους.

«Ευχαριστώ τις αρμόδιες αμερικανικές Αρχές, τα στελέχη τους, και ιδιαίτερα τον εισαγγελέα κ. Matthew Bogdanos, καθώς και τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία συνέδραμαν στο εγχείρημα της τεκμηρίωσης και της ανάκτησης των παρανόμως εξαχθέντων από την Ελλάδα αρχαιοτήτων, που περιλαμβάνονταν στη Συλλογή Steinhardt. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠΠΟΑ, που μάχεται καθημερινά και ακατάπαυστα εναντίον της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών θησαυρών της χώρας μας, έναν στόχο που αποτελεί σταθερά υψηλή πολιτική μας προτεραιότητα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, τα αρχαία κινητά μνημεία που τεκμηριώθηκαν και στο άμεσο μέλλον θα επιστρέψουν στην Ελλάδα προέρχονται από τη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες (Πάρο, Νάξο), τη Σάμο και τη Ρόδο. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν μία μινωική λάρνακα, ένας κορμός κούρου, μία χάλκινη προτομή γρύπα, κυκλαδικά αγγεία, ειδώλια και χάλκινα ξίφη.

Εδώ και τρία χρόνια, η αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠΠΟΑ συνέδραμε αδιάλειπτα τις αμερικανικές εισαγγελικές Αρχές στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην τεκμηρίωση της προέλευσης και της παράνομης διακίνησης των αντικειμένων από την Ελλάδα. Αναζήτησε πληροφορίες σε πλήθος αρχείων που διαθέτει, συνεργάστηκε στενά με συγκεκριμένες Εφορείες Αρχαιοτήτων και συντόνισε με επιτυχία αυτό το δύσκολο έργο. Το αποτέλεσμα δικαιώνει απολύτως την προσπάθεια των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

