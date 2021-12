Life

“Το Πρωινό” - Γαρδέλης: “Η Φάρμα“, η επιστροφή και η ηλεκτρομαγνητική κυματοσυνάθροιση

Καλεσμένος στην εκπομπή “Το Πρωινό” βρέθηκε ο ηθοποιός, που αποχώρησε από την “Φάρμα” του ΑΝΤ1 και μίλησε για όσα έγιναν στο παιχνίδι, για την επίκληση στον Δία και για την ζωή του.

«Βγήκα από την “Φάρμα”, αλλά δεν βγήκα από το παιχνίδι. Δεν θα την βλέπω στην τηλεόραση, ώστε να μην έχω αποκτήσει προβάδισμα όταν ξαναμπώ» είπε ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε από την «Φάρμα» του ΑΝΤ1, λέγοντας ακόμη «σαν τρελός θέλω να ξαναμπώ, μπορεί και να είμαι ήδη “μέσα”».

Καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά, ο Σταμάτης Γαρδέλης αποκάλυψε πως από την ημέρα που βγήκε (σημ: καθώς τα επεισόδια μεταδίδονται με καθυστέρηση κάποιων ημερών από την εγγραφή τους), τρώει ακριβώς ότι τρώνε και οι παίκτες μέσα στην «Φάρμα», λέγοντας πολλές φορές πως δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι, αλλά για μια βιωματική εμπειρία ζωής, καθώς «Η φάρμα σου ξεγυμνώνει την ψυχή».

Σε ότι αφορά την αποχώρηση τους, είπε πως «το τελευταίο πλάνο που είδαμε είναι ότι αντιμετωπίζω πρόβλημα στην μέση μου και φεύγω για να ξεκουραστώ», αφήνοντας «παράθυρο» για επιστροφή του στην «Φάρμα».

«Η επίκληση που έκανα στον Δία ήταν για να γελάσουμε», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Σταμάτης Γαρδέλης, προσθέτοντας πως προφανώς δεν μπορούσαν να προβληθούν όλα όσα γίνονταν στην «Φάρμα» και παρά τις αναφορές του εμμέσως ότι «δεν με αδίκησαν στο μοντάζ».

Σχετικά με το περιστατικό με την Αναστασία, για το οποίο πολλοί τον κατηγόρησαν για ρατσισμό, ο Σταμάτης Γαρδέλης είπε «δεν με θύμωσε, με στενοχώρησε εμένα, που έχω υιοθετήσει τον Μουσταφά και κάνω τόσα. Δεν έχω κανένα θέμα με τους ανθρώπους που είναι από άλλες χώρες και ζουν στην Ελλάδα, δεν έχω θέμα με κανέναν άνθρωπο εγώ, αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που πρέπει αν τους συμπονήσουμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τους εντάξουμε, είναι άνθρωποι που θέλουν την συμπαράσταση μας»

«Μπορεί να ξαναγυρίσω στην «Φάρμα» για την Αναστασία, αλλά και για την κότα που την έβαλα μέσα στο κοτέτσι.

Αν είχα την δυνατότητα να κάνω μια διανομή, θα έβαζα τους ίδιους ανθρώπους για να βγει αυτό το πείραμα. Ο καθένας δεν αντιπροσωπεύει τον εαυτό του, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία», είπε ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε πολλές φορές και στην «ηλεκτρομαγνητική κυματοσυνάθροιση», όπως αποκάλεσε την τηλεθέαση της «Φάρμας», καθώς σημείωσε ότι «εκατομμύρια άνθρωποι συγχρονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τα επεισόδια και μαζί με εκατομμύρια άλλους που παρακολούθησαν την «Φάρμα» από την αναπαραγωγή κομματιών της και από τα social media», συνολικά πέντε εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν αυτό το πείραμα».

Ακόμη ο Σταμάτης Γαρδέλης είπε ακόμη πως έκλαψε και εκείνος, όταν είδε στην τηλεόραση του τον «Κουτσαβάκη» να κλαίει για εκείνον, μετά από την ανακοίνωση της αποχώρησης του από την «Φάρμα».

Σε ότι αφορά την προσωπική του ζωή είπε πως δεν έχει κάποια σχέση αυτήν την περίοδο, ότι ζει μόνος και φροντίζει την μητέρα του, που ζει στο πατρικό του σπίτι, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το δικό του.

