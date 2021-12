Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Πότε καταβάλλεται στους δικαιούχους

Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Πότε λήγη η προθεσμία για τις αιτήσεις.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί η εκταμίευση της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα ανέφερε, μεταξύ των άλλων ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Παραπολιτικά”.

Το υπόλοιπο ποσό που δικαιούνται θα το λάβουν στο τέλος του Δεκεμβρίου, ενώ τότε θα πληρωθούν και οι νέοι δικαιούχοι (τα νοικοκυριά που θα λάβουν για πρώτη φορά επίδομα θέρμανσης λόγω διεύρυνσης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου.

