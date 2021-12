Κοινωνία

Άλιμος: Αιματηρή ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται.

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στον Άλιμο, με θύμα έναν ιδιοκτήτη ψιλικατζίδικου.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ ο ληστής εισέβαλε στο μινι μάρκετ, με καλλυμενα τα χαρακτηριστικά του υποδυόμενος τον πελάτη, ζήτησε ένα πακέτο τσιγάρα, έκανε την κίνηση να πληρώσει και έπειτα έβγαλε μαχαίρι και απείλησε τον ιδιοκτήτη.

Το θύμα αντέδρασε, ο δραστης του επιτέθηκε με το μαχαίρι τον έσπρωξε και επειτα απέσπασε γύρω στα 300-350 ευρώ από την ταμιακή μηχανή και εφυγε.

