Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η Σελήνη, οι εντάσεις και τα “μοιραία” πάθη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Ξεκίνησα να σας πω πως η Σελήνη που πάει στους Ιχθύες θα είναι όλα πιο γλυκά και όλα θα πάνε καλά, αλλά…», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στο «Πρωινό».

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος της εκπομπής. «η Αφροδίτη κάνει τετράγωνο με τον Πλούτωνα και φέρνουν πάθη και έρωτες, όμως και ζήλιες και πρέπει να προσέχουμε. Βέβαια, καλό είναι να ζούμε όσα μας τυχαίνουν. Ωστόσο, η Αφροδίτη από τις 19 Δεκεμβρίου γίνεται ανάδρομη και θα παραμείνει ανάδρομη έως τις 29 Ιανουαρίου. Οπότε, καλό θα είναι αν για κάτι σοβαρό και σημαντικό είναι να πάρετε κάποια απόφαση, αφήστε την και να την λάβετε την απόφαση αυτή μετά από τις 29 Ιανουαρίου».

«Σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει μια ένταση που σιγά σιγά καταλάγιαζει», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η αστρολόγος, «μπορεί να περιμένουμε ένα Σαββατοκύριακο λίγο πιο ήρεμο, όμως η Κυριακή μας έρχεται φέρνοντας λαθεμένες εκτιμήσεις…»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

