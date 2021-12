Life

“Το Πρωινό” - Φυλακές Τρίπολης: τα κελιά Λιγνάδη και Φιλιππίδη (εικόνες)

Αποκλειστικές εικόνες από το εσωτερικό των κελιών όπου κρατούνται οι δύο καλλιτέχνες, καθώς και πληροφορίες για την διαβίωση τους, μετέδωσε η εκπομπή “Το Πρωινό”.

Εικόνες από τα κελιά, τους θαλάμους κρατουμένων στις Φυλακές Τρίπολης, όπου διαβιούν τους τελευταίους μήνες ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο Δημήτρης Λιγνάδης μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, σε κάθε θάλαμο ζουν και κοιμούνται 20 κρατούμενοι.

Μάλιστα, κάθε κρατούμενος έχει την δυνατότητα να βλέπει από την δική του τηλεόραση, όπως φαίνεται και σε κάποιες από τις φωτογραφίες, με συσκευή που θα προμηθευτούν οι ίδιοι, ενώ η Φυλακή παρέχει δωρεάν σε όλους την απαραίτητη σύνδεση.

Ακόμη, ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό» ανέφερε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης μετρά ήδη 133 ημέρες που είναι έγκλειστος στις Φυλακές Τρίπολης, είναι πρόθυμος να βοηθήσει σε κάτι οποιονδήποτε του το ζητήσει, όμως δεν κάνει παρέα με πολλούς από τους συγκρατούμενους του, ενώ σε όλους επαναλαμβάνει πως κατηγορείται και προφυλακίστηκε λόγω σκευωρίας, την οποία θα αποδείξει στα δικαστήρια.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης βρίσκεται στις Φυλακές Τρίπολης εδώ και 279 ημέρες, καθώς προφυλακίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2021 και έχει εγκλιματιστεί περισσότερο στις συνθήκες κράτησης και διαβίωσης, ενώ δέχεται τακτικά επισκέψεις από τον αδελφό του.

