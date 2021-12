Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο εμβολιαστικό κέντρο και άλλα 110000 ραντεβού

Τι αναφέρει ο Μάριος Θεμιστοκλέους σε ανάρτηση του, για την ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος.

Την ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους

Όπως ανακοίνωσε το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας θα ενισχυθεί με το άνοιγμα επιπλέον 110.000 ραντεβού 1ης-3ης δόσης.

Ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι ανοίγει ΜΕΓΑ εμβολιαστικός σταθμός στη Γλυφάδα και ότι διπλασιάζεται η δυναμικότητα του ΜΕΓΑ εμβολιαστικού σταθμού στο Περιστέρι.

«Καθημερινά απελευθερώνουμε διαθέσιμα ραντεβού για 3η δόση», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, o Μάριος Θεμιστοκλέους.

- Ενισχύουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα με άνοιγμα επιπλέον 110.000 ραντεβού 1ης-3ης δόσης



- Ανοίγουμε ΜΕΓΑ εμβολιαστικό σταθμό στη Γλυφάδα και διπλασιάζουμε τη δυναμικότητα του ΜΕΓΑ εμβολιαστικού σταθμού στο Περιστέρι



- Καθημερινά απελευθερώνουμε διαθέσιμα ραντεβού για 3η δόση

— Marios Themistocleous (@mthemisto) December 9, 2021

