Κερατσίνι: Αλεπού “κόβει βόλτες” στο λιμανάκι (εικόνες)

Ένας αναπάντεχος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του στο Γήπεδο της Χαραυγής στο Κερατσίνι.

Bίντεο που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες έδειχνε μία αλεπού να κόβει.. βόλτες στο Γήπεδο της Χαραυγής στο Κερατσίνι.

Λίγες μέρες αργότερα, όμως, μία αλεπού εμφανίστηκε στο λιμανάκι Κερατσινίου και κάτοικος της περιοχής την απαθανάτισε, ενημερώνοντας παράλληλα τις Αρχές.

Τα άγρια ζώα - σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής - κυκλοφορούν εδώ και καιρό στην περιοχή Κερατσινίου – Δραπετσώνας, προφανώς αναζητώντας τροφή.

Σύμφωνα όμως με τις ίδιες καταγγελίες, καμία απο τις Αρχές δεν αναλαμβάνει δράση για την προστασίας των άγριων και ήμερων ζώων, αλλά και των ανθρώπων της περιοχής.

Παρατίθενται αυτούσια καταγγελία κατοίκου της περιοχής:

Θα ήθελα να αναφέρω την εμφάνιση άγριων αλεπούδων στο λιμανάκι Κερατσινίου, Πειραιά (οδός Προποντίδος, δίπλα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ)

Έχω φωτό και βίντεο από την περασμένη Κυριακή βράδυ 05/12/21.

Ενημέρωσα σχετικά την αστυνομία, την πυροσβεστική και την εταιρία προστασίας άγριας ζωής Άνιμα αλλά δηλώνουν ότι δεν είναι αρμοδιότητα τους και με παρέπεμψαν στην δασική υπηρεσία η οποία δεν έχει κάνει κάτι.

Οι αλεπούδες περιφέρονται στο σημείο όπου υπάρχει εκκλησάκι που γίνονται λειτουργίες, παιδική χαρά και ταβέρνα. Περιφέρονται ψάχνοντας τροφή, κυνηγούν τις πάπιες και τις γάτες που βρίσκονται στο λιμανάκι.

Ελπίζω να το δημοσιοποιήσετε και να βρεθεί κάποια αρμόδια υπηρεσία και να τις απομακρύνει σε ασφαλές σημείο.

Με εκτίμηση,

Μ.Α.

πηγή: piraeuspress.gr





