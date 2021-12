Κοινωνία

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για διπλό ισχυρό κύμα

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες. Πότε θα χτυπήσει την Αττική το διπλό κύμα κακοκαιρίας.

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για διπλό κύμα κακοκαιρίας. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από απόψε το βράδυ και θα κρατήσει έως το πρωί της Κυριακής. Τα έντονα φαινόμενα το Σάββατον σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού θα επηρεάσουν και την Αττική.

Πιο αναλυτικά:

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το βράδυ της Πέμπτης (09-12-2021) και μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής (12-12-2021) με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

Από σήμερα το βράδυ της Πέμπτης (09-12-2021) και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (10-12-2021) : τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος.

Την Παρασκευή (10-12-2021):

Μέχρι το μεσημέρι : Οι προαναφερθείσες περιοχές και η δυτική, η κεντρική Μακεδονία βαθμιαία η ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, η Θεσσαλία, η κεντρική Στερεά, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος και πρόσκαιρα και η ανατολική Στερεά. Μέχρι αργά το απόγευμα η Θράκη. Από το μεσημέρι και μέχρι αργά το βράδυ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Μέχρι αργά το μεσημέρι πρόσκαιρα οι Κυκλάδες και η δυτική Κρήτη.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη με ένταση 7 με 8 μποφόρ και την Παρασκευή (10-12-2012) στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά 9 μποφόρ.

Από τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής (10-12-2021) ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει όλη τη χώρα από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά. Θα επηρεαστούν αρχικά το Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τα νησιά του βoρείου και του ανατολικού Αιγαίου, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, και πιθανώς πρόσκαιρα τα βορειότερα τμήματα των Δωδεκανήσων.

