Κύκλωμα πουλούσε “χρυσά” πλαστά ευρωπαϊκά διαβατήρια

Βρέθηκαν εκατοντάδες δελτία ταυτότητας και διαβατήρια. Πόση ήταν η "ταρίφα" για κάθε έγγραφο.

Τέλος στη δράση σκληρής εγκληματικής οργάνωσης αποτελούμενης κυρίως από Ιρακινούς που πουλούσε πλαστά διαβατήρια ευρωπαϊκών χωρών και διακινούσε μετανάστες έδωσαν μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ, της Αντιτρομοκρατικής και του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Το συγκεκριμένο κύκλωμα εξετάζεται να κρύβεται πίσω από την υπόθεση με τους 91 Κουβανούς που προσπάθησαν με πλαστά έγραφα να πετάξουν από τη Ζάκυνθο στο Μιλάνο.

Η τιμή κάθε εγγράφου κυμαινόταν από 300 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με το είδος του και τη χώρα προέλευσης. Μάλιστα, για την πραγματοποίηση της εγκληματικής τους δράσης, χρησιμοποιούσαν την μέθοδο « lookalike », η οποία συνήθως παρατηρείται στις παράνομες προωθήσεις μεταναστών αεροπορικά.

Συγκεκριμένα, «δειγμάτιζαν» τα προς πώληση έγγραφα σε υποψήφιους αγοραστές, μέσω ηλεκτρονικής διακίνησης, ώστε να πραγματοποιείται σύγκριση των εικονιζόμενων προσώπων με τους υπό προώθηση μετανάστες και να επιλέγονται τα κατάλληλα έγγραφα. Σημειώνεται ότι, από τα ανωτέρω κατασχεθέντα έγγραφα, 216 δελτία ταυτότητας, 50 διαβατήρια, 8 άδειες ικανότητας οδήγησης και 4 άδειες διαμονής έχουν δηλωθεί ως κλαπέντα – απολεσθέντα έντυπα, τα οποία στην πλειοψηφία τους προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές, κυρίως, χώρες.

Το χρονικό

Σε επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την 7η και 8η Δεκεμβρίου 2021, σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ως βασικά μέλη του κυκλώματος.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη δύο αλλοδαπών που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εισόδου-εξόδου από τη χώρα, κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, πλαστογραφία, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και νομοθεσία περί όπλων.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω δράστες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διοργάνωση παράνομων διακινήσεων μεταναστών και την εμπορία – πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων. Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν μεταξύ τους διακριτούς ρόλους με τους δύο συλληφθέντες να έχουν αναλάβει τη συλλογή, απόκρυψη και εμπορία των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Αρχικά εξασφάλιζαν μεγάλη ποσότητα τέτοιων εγγράφων και στη συνέχεια τα διέθεταν σε άλλα δίκτυα διακίνησης μεταναστών σε ποσότητες χονδρικής. Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν σε οικία περισσότερα από 900 ταξιδιωτικά κ.λπ. έγγραφα προερχόμενα κυρίως από διάφορες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Μεταξύ αυτών, από τη διενέργεια μακροσκοπικών και αρχειακών ελέγχων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη και εξαρχής πλαστών εγγράφων, ενώ η αξία του συνόλου των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 627 δελτία ταυτότητας,

• 111 διαβατήρια,

• 77 προξενικές θεωρήσεις εισόδου (visa),

• 48 άδειες ικανότητας οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας,

• 5 άδειες διαμονής και ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,

• 2 βεβαιώσεις εγγραφής πολίτη Τρίτης Χώρας,

• 2 δελτία αιτούντος διεθνή προστασία και δελτίο αιτούντος άσυλο,

• ευρωπαϊκή κάρτα υγείας,

• GPS, 2 τάμπλετ, 7 κινητά τηλέφωνα και κάρτα SIM,

• 8 μαχαίρια και αναδιπλωμένο στιλέτο,

• 2.450 ευρώ και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Τα κατασχεθέντα έγγραφα και ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις, το χρηματικό ποσό θα παραδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για σύσταση παρακαταθήκης ενώ το όχημα θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

