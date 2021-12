Κοινωνία

Οίκοι ανοχής: Μαζικές συλλήψεις στην Αθήνα

Έφοδος της Αστυνομίας σε παράνομους οίκους ανοχής σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Δεκάδες συλλήψεις.

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής, 21 γυναίκες (είκοσι αλλοδαπές και μία Ελληνίδα) για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκδιδόμενων προσώπων, αλλοδαπών και παραβίασης σφραγίδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις περιοχές της Αθήνας, Δάφνης, Νέου Κόσμου και Καλλιθέας, εντοπίστηκαν 4 οίκοι ανοχής, που λειτουργούσαν παράνομα. Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών λειτουργούσαν με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών ευεξίας - μασάζ.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος δύο εκ των γυναικών που συνελήφθησαν, εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 8 και 7 ετών, αντίστοιχα.

Σε βάρος των αλλοδαπών γυναικών, που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα, θα κινηθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασής τους.

