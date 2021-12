Πολιτική

Τσίπρας για “VIP ΜΕΘ”: Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο

Τι ζήτησε από την Κυβέρνηση, μετά τις καταγγελίες και την εισαγγελική έρευνα. Τι είπε για τις ανατιμήσεις και τα μέτρα στήριξης.

Την πλήρη διαλεύκανση των καταγγελιών της ΠΟΕΔΗΝ, για τις οποίες παρενέβη η Εισαγγελία, για ενδεχόμενο προτεραιοποίησης «VIP ασθενών» σε σχέση με τη νοσηλεία τους, εντός ή εκτός ΜΕΘ, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ζήτησε, μέσω δηλώσεων του από τα Γιάννενα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖ.

«Σήμερα η επικαιρότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στα νοσοκομεία μας εκατοντάδες άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι έξω από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως «οι 80, 100 και 120 απώλειες την ημέρα, δεν είναι αριθμοί, αλλά άνθρωποι. Και βεβαίως, με το γεγονός ότι ορθώς έσπευσε η Εισαγγελία στις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ, σε σχέση με την ιδιαίτερη διαχείριση «VIP πολιτών» για την προοπτική θεραπείας και της αξιοπρεπούς περίθαλψης».

Ο Αέξης Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση «να δώσει όλα τα στοιχεία και στη Δικαιοσύνη και στη δημοσιότητα. Πρώτα από όλα, πρέπει να δώσει όλα τα στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των συμπολιτών μας που είναι εκτός ΜΕΘ. Όλα τα στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό της θνητότητας των ανθρώπων που είναι διασωληνωμένοι έξω από τις ΜΕΘ. Και να διαλευκάνει μέχρι τέλους, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, για περιπτώσεις που μπορεί να υπήρξε προτεραιοποίηση με βάση την ιδιότητα του ασθενούς».

«Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο δικαίωμα για ζωή, απέναντι στο δικαίωμα για αξιοπρεπή περίθαλψη. Φτάσαμε ως εδώ, διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποτίμησε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή περίθαλψη και τη ζωή και δεν έχει κάνει τίποτα πραγματικά, για να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Πρωτοβάθμια περίθαλψη, τίποτα σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες για μία περίοδο πανδημίας. Και αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Νωρίτερα, σε συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου της εστίασης, συνεταιρισμένους αγρότες αλλά και πολίτες, αναφέρθηκε στην κορύφωση της πανδημίας και τις ανατιμήσεις, κάνοντας λόγο για «διπλή κρίση, που μαστίζει πλέον κάθε ελληνικό νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Ο μέσος πολίτης σήμερα βιώνει την αγωνία για τη ζωή και την επιβίωση. Όμως και η αγωνία για το αν θα βγει η εβδομάδα ή ο μήνας, καθώς την τρίτη εβδομάδα τελειώνουν τα διαθέσιμα χρήματα, είναι και αυτό πάρα πολύ κρίσιμο».

Ακόμη, είπε πως «χρειάζονται μέτρα στήριξης, τόσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που είναι αποτέλεσμα της υγειονομικής, όσο όμως και της αντιμετώπισης του τρομακτικού κύματος της ακρίβειας που είναι απότοκο της ενεργειακής κρίσης».

