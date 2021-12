Πολιτισμός

Πέθανε η Λίνα Βερτμίλερ

Έφυγε από τη ζωή η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης υποψήφια για βραβείο Όσκαρ.

Η κινηματογραφίστρια Λίνα Βερτμίλερ, πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης υποψήφια για βραβείο Όσκαρ, έφυγε από τη ζωή στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας σε ηλικία 93 ετών, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

Η Βερτμίλερ, η οποία ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ως βοηθός του Φεντερίκο Φελίνι στο "8 1/2", παραμένει μαζί με τη Λιλιάνα Καβάνι, μία από τις λίγες γυναίκες που σφράγισαν τον ιταλικό κινηματογράφο τα έτη 1960-70.

Έγινε διεθνώς γνωστή με την ταινία "Μίμης ο Σιδεράς" (1972), μια σάτιρα με στόχο τη μαφία και τα σικελικά ήθη.

Συνεχίζει με την "Ιστορία έρωτα και αναρχίας", ένα πολιτικό παραμύθι που διαδραματίζεται στην Ιταλία την περίοδο της ανόδου του φασισμού. Η ταινία χάρισε στον Τζιανκάρλο Τζιανίνι το βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών το 1973.

Το 1974, πάντα μαζί με τον Τζιανκάρλο Τζιανίνι, κυκλοφορεί η ταινία "Η κυρία και ο ναύτης", μια κωμωδία όπου συνυπάρχουν ο πόλεμος των φύλων και η πάλη των τάξεων.

Θα ακολουθήσει η ταινία "Ο Πασκουαλίνο και οι 7 καλλονές" όπου προσεγγίζει το θέμα της επιβίωσης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το 1977, η ταινία αυτή ήταν υποψήφια για Όσκαρ σε τέσσερις κατηγορίες και η Βερτμίλερ έγινε η πρώτη γυναίκα υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθεσίας, το οποίο θα απονεμηθεί τελικά στον Τζον Γκ. Άβιλντσεν για την ταινία "Ρόκι".

Το 2019, έλαβε ένα τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο της σταδιοδρομίας της.

Γεννημένη στη Ρώμη στις 14 Αυγούστου 1928, η Λίνα Βερτμίλερ, το πλήρες όνομα της οποίας ήταν Αρκάντζελα Φελίτσε Ασούντα Βερτμίλερ φον Ελγκ Σπάνολ φον Μπραουάιχ, γύρισε το 1963 την πρώτη της ταινία, "I basilischi", ένα έργο που εμπνέεται από τον νεορεαλισμό και βραβεύεται στο φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Ο δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι απέτισε φόρο τιμής, στον λογαριασμό του στο Twitter, σε "έναν θρύλο του ιταλικού κινηματογράφου, μια μεγάλη κινηματογραφίστρια που γύρισε ταινίες γεμάτες ειρωνεία και ευφυΐα".

