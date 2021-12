Οικονομία

Ακρίβεια – ρεύμα: μέτρα για τις αγροτικές επιχειρήσεις

Επέκταση των μέτρων στήριξης από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στις αγροτικές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση.

Έπειτα από συνεργασία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού, επεκτείνονται τα μέτρα προστασίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και στις αγροτικές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση. Ειδικότερα, από την 1 Νοεμβρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2022, αναστέλλεται η καταβολή χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τις αγροτικές επιχειρήσεις με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά κατανάλωσης:

Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης.

Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85 kVA.

Το μέτρο για τη στήριξη των αγροτικών επιχειρήσεων προβλέπεται σε τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και Ρύθμιση Ειδικότερων Ζητημάτων Απολιγνιτοποίησης».

Με την τροπολογία η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται από τις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι η καταβολή χρεώσεων ΥΚΩ αναστέλλεται για τις επιχειρήσεις με τα εξής χαρακτηριστικά κατανάλωσης:

Βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης > 13GWh.

Βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης.

Γενικής χρήσης Μέσης Τάσης.

Βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85 kVA.

Σε εφαρμογή του μέτρου, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα περιλαμβάνουν τη σχετική χρέωση ΥΚΩ στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντίστοιχων πελατών. Το ποσό το οποίο δεν χρεώνεται καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί της αναστολής καταβολής χρεώσεων.

Οι χρεώσεις ΥΚΩ που αντιστοιχούν στην περίοδο Νοεμβρίου – Μαρτίου αναμένεται να εξοφληθούν όταν θα αποκλιμακωθούν οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αξιολογώντας τις ανάγκες του σχετικού ειδικού λογαριασμού. Ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης θα καθοριστούν με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Έχουμε διαμηνύσει ξεκάθαρα ότι δεν θα αφήσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις δίχως προστασία απέναντι σε αυτήν την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση που πλήττει με σφοδρότητα την Ευρώπη. Εκτός από τα μέτρα που έχουμε λάβει, τα οποία υπερβαίνουν τα 620 εκατ. ευρώ για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου, επεκτείνουμε τη στήριξη και στις αγροτικές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στον πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο που το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας πιέζεται από τη ραγδαία αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Για τη μόνιμη και σταθερή μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής, η Κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει κίνητρα για την αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ παράλληλα προχωρά στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού σχεδίου για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και τη μείωση του κόστους άρδευσης».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση από τη πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των παραγωγών που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση καθώς και την αύξηση του κόστους παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη υλοποιήσει μια τριπλή δέσμη μέτρων: τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6%, το αγροτικό πετρέλαιο στους συνεταιρισμένους, στους νέους αγρότες και σε όσους μετέχουν στη συμβολαιακή γεωργία, και τώρα την αναστολή καταβολής των ΥΚΩ. Είμαστε έτοιμοι, δε, εάν απαιτηθεί να λάβουμε και περισσότερα μέτρα για την έμπρακτη στήριξη των παραγωγών. Κανείς δεν θα μείνει μόνος του».

