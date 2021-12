Οικονομία

Ασφάλεια Αυτοκινήτου: Πως να μειώσεις το κόστος, χωρίς να κάνεις εκπτώσεις στην κάλυψη

Το Pricefox.gr μας δείχνει πόσο εύκολα και κυρίως πόσο οικονομικά μπορούμε να έχουν πλήρη κάλυψη στην ασφάλεια αυτοκινήτου, χωρίς υψηλό κόστος.

Από 5€/μήνα μπορεί ένας οδηγός να αγοράσει την ασφάλεια αυτοκινήτου του για αστική ευθύνη έναντι τρίτων η οποία είναι η ελάχιστη υποχρεωτική από τον νόμο, γνωστή και ως βασική ασφάλεια. Μάλιστα με με μόλις 3,70€/μήνα επιπλέον μπορεί να έχει οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων, νομική προστασία και κάλυψη για προσωπικό ατύχημα.

Τα ασφάλιστρα στην Ελλάδα θεωρούνται από τα πιο φθηνά στην Ευρώπη σε αντίθεση με τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι την χρηματική ποινή των 3000€ και την φυλάκιση ενός έτους. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε πως το 2020 τα ανασφάλιστα οχήματα αυξήθηκαν, φτάνοντας μάλιστα το εξωφρενικό ποσό των 650 χιλιάδων αυτοκίνητων.

Το ασφάλιστρο κοστίζει 27 φορές λιγότερο απ’ ότι το πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα

Συνεπώς όσοι δεν ασφαλίζονται ή δεν ανανεώνουν εγκαίρως την ασφάλεια τους, για διάφορους λόγους, είναι εκτεθειμένοι τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπόλοιποι οδηγοί σε πολλούς κινδύνους. Οι οδηγοί σε περίπτωση τροχαίου έρχονται αντιμέτωποι τόσο με τον νόμο όσο και με την τσέπη τους, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν 27 φορές παραπάνω από όσο θα πλήρωναν αγοράζοντας μια βασική ασφάλεια αυτοκινήτου με πρόσθετες καλύψεις. Δηλαδή ένα βασικό πακέτο με πρόσθετες καλύψεις που μπορεί να βρει κάποιος από 104€ το χρόνο είναι 27 φορές φθηνότερο από το να πλήρωνε 3000€ που μπορεί να φτάσει το πρόστιμο για ένα ανασφάλιστο όχημα.

Επιλέγοντας σωστά ένα πρόγραμμα ασφάλισης

Δεν χρειάζεται να μένει κάποιος ανασφάλιστος και να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία ειδικά αφού μπορεί εύκολα και γρήγορα από την άνεση του καναπέ του, να συγκρίνει πάνω από 40+ πακέτα και καλύψεις της αγοράς και να αγοράσει την ασφάλεια αυτοκινήτου που του ταιριάζει στην χαμηλότερη τιμή.

Υπάρχει ένας βασικός παράγοντας που πρέπει κάποιος να προσέξει όταν επιλέγει την ασφάλεια αυτοκινήτου του και αυτό είναι η σύγκριση. Όταν ένας οδηγός συγκρίνει πριν αγοράσει, βρίσκει αυτό που πραγματικά τον συμφέρει. Σύγκριση μπορεί να κάνει ανάμεσα σε ασφαλιστικές εταιρείες όπως επίσης και σε:

Πακέτα για ασφάλιση αυτοκινήτου (βασική, πυρος/κλοπής, μικτή)

(βασική, πυρος/κλοπής, μικτή) Επιπροσθετες καλύψεις (οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων, νομική προστασία, προσωπικό ατύχημα, φυσικά φαινόμενα)

(οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων, νομική προστασία, προσωπικό ατύχημα, φυσικά φαινόμενα) Διάρκεια ασφάλισης ( τρίμηνη, εξάμηνη, ετήσια)

Πως θα βρεις το πακέτο που σου ταιριάζει

Τα πακέτα ασφάλισης του αυτοκινήτου είναι τρία: α)η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου β)το πακέτο πυρός/κλοπής και γ)η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου.

Με τιμές από 5€/μήνα μπορεί ένας οδηγός να ασφαλίσει ένα όχημα στην Αττική με βασικό πακέτο ασφάλισης. Στην τιμή αυτή θα έχει την υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Με λίγα επιπλέον ευρώ το μήνα, συγκεκριμένα με λιγότερα από 7,65€ /μήνα, μπορεί να έχει πέρα από τη βασική, ένα πακέτο πυρός κλοπής, το οποίο θα καλύπτει τα πάντα εκτός από τις ίδιες ζημιές. Αν, ωστόσο θέλει κανείς να έχει κάλυψη ό,τι και αν συμβεί τότε με συνολικά 13,25€/μήνα αγοράζει μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου.

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα φαίνονται οι καλύψεις και το κόστος ανα μήνα που ένας οδηγός μπορεί να βρει στην αγορά:

Πως θα βρεις τις καλύψεις που χρειάζεσαι

Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία πρόσθετων καλύψεων για την ασφάλεια αυτοκινήτου του. Οι καλύψεις που επιλέγουν οι περισσότεροι οδηγοί στην Ελλάδα στην φθηνότερη τιμή που μπορούν να το βρουν είναι οι παρακάτω με:

1,59€/μήνα προσθέτεις οδική βοήθεια ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεων αν συμβεί κάποια βλάβη με το αυτοκίνητο τους.

προσθέτεις οδική βοήθεια ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεων αν συμβεί κάποια βλάβη με το αυτοκίνητο τους. 1,5€/μήνα ένας οδηγός θα είναι ήσυχος ακόμα και για ένα μικρό ράγισμα που μπορεί να προκληθεί στο όχημα του, έχοντας κάλυψη για θραύση κρυστάλλων.

ένας οδηγός θα είναι ήσυχος ακόμα και για ένα μικρό ράγισμα που μπορεί να προκληθεί στο όχημα του, έχοντας κάλυψη για 0,30€/μήνα ένας οδηγός μπορεί να έχει κάλυψη νομικής προστασίας και έτσι οι νομικές διαδικασίες που μπορεί να προκύψουν δεν τον επιβαρύνουν καθόλου.

ένας οδηγός μπορεί να έχει και έτσι οι νομικές διαδικασίες που μπορεί να προκύψουν δεν τον επιβαρύνουν καθόλου. 0,25€/μήνα ένας οδηγός μπορεί να προσθέσει την κάλυψη για το προσωπικό ατύχημα και έτσι αν την ώρα που οδηγεί ή κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από αυτό χτυπήσει τότε η ασφαλιστική εταιρία τον καλύπτει.

Μια κάλυψη απαραίτητη ειδικά τους χειμερινούς μήνες όπως τώρα, είναι τα φυσικά φαινόμενα που μπορεί κάποιος να προσθέσει σε ένα πακέτο πυρός/κλοπής ή και στην μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου. Έτσι θα είναι καλυμμένος τόσο για ακραίες καιρικές συνθήκες όπως χαλάζι, καταιγίδες, χιόνι αλλά και φυσικά φαινόμενα όπως είναι ο σεισμός, η ανεμοθύελλα και η καθίζηση των δρόμων.

Ετσι λοιπόν ένας οδηγός με επιπλέον 3,70€/μήνα μπορεί να είναι πλήρως καλυμμένος και να έχει το κεφάλι του ήσυχο.

Με ποια κριτήρια να επιλέξω την διάρκεια

Το βασικότερο κριτήριο για να επιλέξει κανείς την διάρκεια του συμβολαίου του, είναι να βρει το πακέτο που τον συμφέρει και να το αγοράσει στην χαμηλότερη τιμή που μπορεί να το βρει. Αυτό είναι εύκολο να το πετύχει κανείς συγκρίνοντας το ίδιο πακέτο και τις πρόσθετες καλύψεις με διαφορετικές διάρκειες. Δηλαδή ένας οδηγός που θα επιλέξει για το όχημα του μια ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου αντί 4 τρίμηνες ή 2 εξάμηνες μπορεί να εξοικονομήσει έως και 80€ και να έχει κέρδος έως 40% το χρόνο.

Επιπλέον υπάρχουν περίοδοι που μπορούν οι οδηγοί να βρουν ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις και έτσι να επωφεληθούν ακόμα περισσότερο. Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων πραγματοποιείται ελεύθερα από την κάθε ασφαλιστική εταιρεία, ανάλογα με το πόσο σημαντικούς αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους. Οι τιμολογήσεις λοιπόν μπορούν να αλλάξουν με αποτέλεσμα η σύγκριση να αποτελεί μονόδρομο για τους καταναλωτές ώστε να βρουν το πακέτο και τις καλύψεις που τους ταιριάζουν στην χαμηλότερη τιμή.

Με προσεκτική οδήγηση πληρώνεις λιγότερα

Το ιστορικό ζημιών είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν την τιμή των ασφαλίστρων. Αυτό σημαίνει πως ένας οδηγός με καθαρό ιστορικό ζημιών είναι βέβαιο πως θα βρει καλύτερες τιμές για ασφάλεια αυτοκινήτου σε σχέση με κάποιον απρόσκετο που έχει συχνά ατυχήματα. Η διαφορά στις τιμές για το ίδιο όχημα μπορεί να φτάσουν έως και 20% ανάμεσα σε έναν οδηγό με καθαρό ιστορικό ζημιών και έναν που έχει εμπλακεί σε ατυχήματα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα ενός οχήματος πρώτης κυκλοφορίας του 2007 το οποίο ασφαλίζεται με πακέτο πυρός/κλοπής με οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων και προσωπικό ατύχημα. Για το ίδιο ακριβώς πακέτο ένας οδηγός στην Αττική με καθαρό ιστορικό ζημιών θα πληρώσει από 200€ έως 280€ σε αντίθεση με έναν οδηγό που έχει εμπλακεί σε ατυχήματα θα πληρώσει από 236€ έως 343€.

Δώσε προσοχή στις εκπτώσεις κατηγορίας επαγγέλματος

Κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί με το ποσοστό να φτάνει έως 10%.

Πλέον η ασφαλιστική αγορά εξελίσσεται διαρκώς και το να βρει κανείς ασφάλεια αυτοκινήτου γίνεται ακόμα και online μέσα από πολύ απλά βήματα. Η καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης που έρχεται να δώσει ασφαλιστικές λύσεις και επεκτείνεται διαρκώς σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες είναι το Pricefox που ειδικεύεται τόσο στην ασφάλεια φορτηγού, στην ασφάλεια αγροτικού όσο και στις ασφάλειες αυτοκινήτου και είναι 24/7 στην διάθεση του καταναλωτή ώστε να τον εξυπηρετήσει και να του λύσει κάθε απορία.

