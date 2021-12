Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: τα θέματα του Σαββατοκύριακου

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών μας ενημερώνει για όσα πρέπει να ξέρουμε για την σωματική, πνευματική και ψυχολογική υγεία μας.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η διατροφή στην έλλειψη σιδήρου;

Ποια είναι η ενδοσκοπική μέθοδος κατά της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης;

Πώς αντιμετωπίζουμε τον πόνο στη μέση με πιεσοθεραπεία και βελονισμό;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

Τι υποστηρίζει νέα μελέτη για το εάν τo άγγιγμα και το αυτοάγγιγμα λειτουργούν ως αγχολυτικό;

Πώς συνδέεται η παχυσαρκία με την υπογονιμότητα;

Ποιο είναι το οικολογικό και προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ Σχεδία Home;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

