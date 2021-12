Life

“Special Report”: τα χωριά των ανεμβολίαστων, ο Πεσκόφ και η Εύβοια

Επιστροφή με τρία “δυνατά” θέματα στην πρεμιέρα για την εκπομπή του ΑΝΤ1 με τις μεγάλες έρευνες, που επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, ποια είναι η αλήθεια πίσω από τα γεγονότα; Και ποιοι είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές που ξεχωρίζουν μέσα στις φωνές, τα fake news και τις διαφορετικές πηγές που ακολουθούν κάθε φορά τη δική τους ατζέντα;

Το «Special Report» επιστρέφει την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1, για τρίτη σεζόν, με νέες μεγάλες έρευνες που επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αποκλειστικό: Ο άνθρωπος του Κρεμλίνου στο «Special Report»

Η Μαρία Σαράφογλου ταξιδεύει στη Μόσχα, λίγο πριν τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν, για να καταγράψει την πραγματική κατάσταση των Ελληνορωσικών σχέσεων.

Στην πρώτη του συνέντευξη σε Ελληνικό Μέσο, ο εξ’ απορρήτων του Ρώσου Προέδρου, ο παντοδύναμος εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ, μιλά στο «Special Report» για τις προσδοκίες της Μόσχας από την Αθήνα, την Ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και τη σχέση της χώρας του με τη Δύση.

Για πρώτη φορά, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος αποκαλύπτει στη Μαρία Σαράφογλου γιατί η σχέση της Ρωσίας με την Τουρκία είναι προνομιακή, αλλά και γιατί ο Πρόεδρος Πούτιν τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στον Ταγίπ Ερντογάν.

Τι θα κάνει η Μόσχα με τη δεύτερη παρτίδα πυραύλων S-400 που θέλει να προμηθευτεί η Άγκυρα;

Ποια είναι η στάση της στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τι προτείνει στην Αθήνα για να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές στην προμήθεια φυσικού αερίου με φόντο την παγκόσμια ενεργειακή κρίση;

Τι σκοπεύει να κάνει ο Ρώσος Πρόεδρος τώρα που το παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει στραφεί στην κινητικότητα σε στρατιωτικό επίπεδο στα σύνορα Ουκρανίας – Ρωσίας;

Τα χωριά των ανεμβολίαστων

Ο επιδημιολογικός χάρτης της χώρας δείχνει καθαρά τις περιοχές όπου η άρνηση του τοπικού πληθυσμού να εμβολιαστεί απέναντι στην Covid-19 παραμένει ισχυρή. Τι παίζει ρόλο στην απόφασή τους να μην κάνουν το εμβόλιο; Υπάρχουν άτομα που τους υποκινούν;

Το «Special Report» ταξιδεύει στα χωριά των ανεμβολίαστων για να καταγράψει την αληθινή εικόνα και τα αίτια πίσω από το φαινόμενο που επηρεάζει όσο λίγα τη ζωή των Ελλήνων μέσα στην πανδημία.

Από την ορεινή Βερδικούσια των πολύτεκνων οικογενειών και τη Λάρισα ως τη Δράμα και την Ξάνθη, ο Αντώνης Φουρλής ερευνά τους λόγους που κρατούν χιλιάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών και πεποιθήσεων μακριά από τα εμβολιαστικά κέντρα.

Θρησκεία και δοξασίες, θεωρίες για τσιπάκια, εκστρατείες μηνύσεων, αλλά και πολιτικοί τυχοδιώκτες που δεν διστάζουν να παραδεχθούν τις πραγματικές προθέσεις τους μπροστά στην κάμερα της εκπομπής.

Ο Αντώνης Φουρλής συναντά, μεταξύ άλλων, γνωστά πρόσωπα του αντιεμβολιαστικού κύματος, αλλά και τον μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερώνυμο που στοχοποιήθηκε πρόσφατα για την απόφασή του να επιτρέψει τις κινητές εμβολιαστικές μονάδες έξω από ναούς.

Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν εκείνοι που θέλουν να πείσουν συμπολίτες μας να μην εμβολιαστούν και πού μπορεί να οδηγήσει η επιμονή στην άρνηση;

Μετά τον πύρινο εφιάλτη

Δέκα ημέρες χρειάστηκαν για να σβήσει η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 Αυγούστου στην Εύβοια, καίγοντας περισσότερο από μισό εκατομμύρια στρέμματα - το 74% από αυτά δάσος. Γιατί επεκτάθηκε τόσο πολύ το πύρινο μέτωπο στο νησί και τι έκανε τόσο δύσκολη την κατάσβεση της φωτιάς;

Το «Special Report» αναζήτησε στην Εύβοια τα πολλά και διαφορετικά αίτια πίσω από τη μεγάλη καταστροφή του Αυγούστου.

Μέσα από συνεντεύξεις με κατοίκους του νησιού, που βρέθηκαν κυνηγημένοι από την ένταση της πυρκαγιάς, δασολόγους και εκπροσώπους φορέων επιφορτισμένων με την αντιπυρική πρόληψη, ο Τάσος Τέλλογλου ξετυλίγει το νήμα χρόνιων ελλείψεων, παθογενειών και λαθών που αποτέλεσαν «καύσιμη ύλη» για το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στις καμένες εκτάσεις της βόρειας Εύβοιας, αλλά και στο άθικτο ακόμη καταπράσινο δάσος στα κεντρικά του νησιού - εκεί όπου, μεταξύ άλλων, ιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τη διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, ενώ κάποιοι κάτοικοι παραμένουν ως τελευταίοι «φύλακες» της δασικής μας κληρονομιάς.

Μπορεί ο εφιάλτης της φετινής πυρκαγιάς να αποτελέσει τη βάση ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον μια ακόμη πύρινη τραγωδία;

«Special Report» - Πρεμιέρα Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στις 24:00, στον ΑΝΤ1.

