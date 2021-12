Κοινωνία

Κυπαρισσία: Σκοτώθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Κυπαρισσία. Φονική παράσυρση πεζού. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης, στην Κυπαρισσία.

Συγκεκριμένα στην οδό Πονηροπούλου, κάτω από το σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ ένας 73χρονος πεζός τραυματίστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή, ο άτυχος άνδρας – που διέμενε εν ζωή λίγα μέτρα από το σημείο του περιστατικού – κατέληξε.

Προανάκριση διενεργείται από το Α.Τ. Τριφυλίας για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης: Πότε καταβάλλεται στους δικαιούχους

Κορονοϊός - Λεβέντης: Εξιτήριο μετά από 75 ημέρες νοσηλείας

“Το Πρωινό” - Γαρδέλης: “Η Φάρμα“, η επιστροφή και η ηλεκτρομαγνητική κυματοσυνάθροιση