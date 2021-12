Life

“VINΥΛΙΟ”: νέο αφιέρωμα στην ελληνική τηλεόραση των 90s

Το δεύτερο μέρος των αναφορών στην θρυλική δεκαετία από την παρέα της Θεσσαλονίκης, αφορά “ξεχωριστά κομμάτια” της οθόνης και της ζωής μας.

Το «VINYΛΙΟ» αυτής της Παρασκευής συνεχίζει με νοσταλγική διάθεση και πολύ χιούμορ το αφιέρωμα στην «Ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του ‘90» (Β’ Μέρος) .

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλο, παρουσιάζουν την ποπ κουλτούρα των 90s όπως αποτυπώθηκε στα τηλεοπτικά προγράμματα, στις εκπομπές, στις σειρές, στις διαφημίσεις και την ενημέρωση.

Μη χάσετε το «VINYΛΙΟ» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στον ΑΝΤ1, ζωντανά από την Θεσσαλονίκη.

