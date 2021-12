Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Πόσα είναι τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πόσες νέες μολύνσεις από παραλλαγές του ιού εντοπίστηκαν στη χώρα μας, την τελευταία εβδομάδα. Ποια μετάλλαξη κυριαρχεί.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Πέμπτης για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά Περιφερειακή Ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

«Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1007 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 21 Οκτωβρίου 2021 έως 02 Δεκεμβρίου 2021. Από τον έλεγχο των 1007 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 988 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC).

Εκ των 988 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 985 αφορούν στο στέλεχος Delta, και 3 αφορούν στο Omicron. Επτά εκ των 985 στελεχών Delta αφορούν στο στέλεχος AY.4.2, τα οποία εντοπίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες του Λασιθίου (5), της Βοιωτίας (1) και του Νοτίου Τομέα Αθηνών (1). Τα τρία στελέχη Omicron εντοπίστηκαν σε δύο εισαγόμενα κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και των Χανίων και σε ένα εγχώριο κρούσμα στην Περιφερειακή ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 38.023 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 33.771 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.511 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 33.771 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 46,09%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 39,61%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 6,94%, και το Beta με ποσοστό 0,99%.

Από τα 3.511 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 3.348 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος. Από τα δείγματα αυτά, 37,31% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 36,54% στο Delta, 15,35% στο Alpha, 5,75% στο Beta, 0,11% στο C.36, 0,09% στο Gamma, 0,09% στο Eta, 0,09% στο A.28 και 0,03% στο Mu.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 427 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 291 αφορούν στο Delta, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 2 στο Omicron, 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).»

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

